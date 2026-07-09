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¿Cómo quedará el arco del triunfo de 250 pies que quiere Trump en Washington? Esto es lo que se sabe de la obra

El equipo propone cambios en el diseño para cumplir con los requisitos de altura del proyecto

9 de julio de 2026 - 11:16 AM

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Visitantes pasean por la Great American State Fair con la maqueta del arco del triunfo y el Capitolio de los Estados Unidos al fondo. (Mariam Zuhaib)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los planes del presidente Donald Trump de construir un arco que transformaría el perfil urbano de la capital del país están siendo objeto de una nueva revisión por parte de la comisión federal cuya aprobación es necesaria, pero el personal de la agencia afirma que el proyecto debería modificarse antes de que se le dé luz verde.

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La Comisión Nacional de Planificación de la Capital se reúne este jueves, y el arco de 250 pies propuesto por el presidente republicano es uno de los puntos del orden del día.

En un informe, el personal de la agencia recomienda que la comisión apruebe los planos preliminares de la ubicación y la construcción del arco. Sin embargo, el personal también recomienda que se modifique el diseño para cumplir con una ley federal que limita la altura de los edificios en el centro de Washington con el fin de preservar el famoso perfil urbano de la ciudad. La comisión de urbanismo aplica dicha ley durante su proceso de aprobación.

Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C.El presidente Donald Trump levanta el puño al concluir su discurso.Fuegos artificiales estallan sobre el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales de la ciudad de Nueva York.
1 / 15 | A pesar del mal tiempo: Donald Trump celebra los 250 años de independencia de Estados Unidos. Los fuegos artificiales estallan durante el evento "Homenaje a Estados Unidos", una celebración del Día de la Independencia en honor al aniversario número 250 de la nación, en el National Mall de Washington D. C. - Mark Schiefelbein

“El personal sugiere que la Comisión pida al solicitante que revise el diseño del proyecto para que cumpla con la Ley de Altura de los Edificios y lo vuelva a presentar ante la NCPC para su aprobación definitiva”, reza el informe de 185 páginas.

La aplicación de la ley “obligaría a realizar modificaciones en el diseño para redistribuir la altura entre la estructura principal, la estructura habitable de la azotea y las estatuas”, señalaba el informe. Sin embargo, incluso con las modificaciones recomendadas, el arco, una plataforma de observación pública y las tres estatuas doradas que coronan el edificio seguirían alcanzando los 250 pies de altura deseados por Trump, según el informe.

El personal también recomienda que los comisionados recaben información adicional sobre el tráfico rodado en los alrededores del arco, el revestimiento exterior de granito propuesto y otros aspectos del proyecto antes de que el Departamento del Interior, que supervisa el Servicio de Parques, se pronuncie de nuevo para dar su aprobación definitiva. Trump quiere construir el arco en una rotonda situada en el lado de Virginia del Memorial Bridge, desde el Distrito de Columbia.

La Comisión de Bellas Artes de EE. UU., un organismo federal independiente, aprobó el diseño del arco en mayo. La Comisión Nacional de Planificación de la Capital supervisa las obras en los terrenos federales de la ciudad y comenzó a examinar el proyecto del arco en junio.

Los detractores del proyecto sostienen que el arco es demasiado grande para el perfil urbano y que alteraría las vistas, cuidadosamente diseñadas, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, que pretendían simbolizar la reunificación del Norte y el Sur tras la Guerra Civil.

Sin embargo, la oposición ha hecho muy poco por influir en los miembros de ambas comisiones, entre los que se encuentran algunos de los aliados más cercanos de Trump. Trump nombró a Will Scharf, uno de sus principales asesores en la Casa Blanca, para dirigir la comisión de planificación.

Un grupo de veteranos y un historiador han presentado una demanda contra el Gobierno de Trump ante un tribunal federal para impedir la construcción del arco, debido a la preocupación por las alteraciones que podría causar en la línea de visión.

El arco tendría más del doble de altura que el Monumento a Lincoln, que mide 99 pies, y casi la mitad de la altura del Monumento a Washington, que mide unos 555 pies.

Trump había afirmado el año pasado que el arco podría financiarse con fondos no utilizados de los cientos de millones de dólares que, según él, había recaudado de empresas, donantes y otras personas adineradas para financiar la construcción de un nuevo salón de baile de $400 millones en la Casa Blanca.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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