Muertes por brote de ébola en el Congo ascienden a 600 y siguen los contagios
El último brote está causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no existe ninguna vacuna
9 de julio de 2026 - 11:00 AM
9 de julio de 2026 - 11:00 AM
Se han registrado nuevos casos sospechosos de ébola en zonas del Congo que hasta ahora no se habían visto afectadas, según ha informado el Gobierno, mientras que el número de fallecidos en el último brote de ébola del país ha alcanzado los 600.
El último informe del Gobierno congoleño, publicado a última hora del miércoles, indicaba que se sospechaba de dos nuevos casos en Kisangani, en la provincia de Tshopo, donde hasta ahora no se habían registrado casos. El número total de casos confirmados en todo el país asciende ya a 1,759.
Según el informe, uno de los dos casos sospechosos estaba relacionado con la zona sanitaria de Nia-Nia, en la provincia de Ituri, donde se notificaron los primeros casos, mientras que el otro caso “no presenta ninguna conexión geográfica aparente con los brotes conocidos”. Las autoridades estaban investigando el asunto.
Las autoridades congoleñas declararon un nuevo brote de ébola el 15 de mayo, después de que la enfermedad se hubiera transmitido durante semanas sin que las autoridades lo detectaran, según la Organización Mundial de la Salud. El último brote está causado por el raro virus Bundibugyo, para el que no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados.
La semana pasada comenzaron los ensayos clínicos para el tratamiento, después de que los investigadores pusieran en marcha un estudio muy esperado con la esperanza de combatir el virus.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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