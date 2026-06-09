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OMS confirma más de 100 muertes por ébola en la República del Congo

También hay 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados, según la organización

9 de junio de 2026 - 7:21 AM

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El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94 % de los casos. (Moses Sawasawa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra - Al menos 101 personas han fallecido en la República Democrática del Congo (RDC) en el actual brote de ébola de la variante Bundibugyo, del que hay 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94 % de los casos, señaló el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, por videoconferencia desde Bunia, localidad epicentro de la epidemia.

En la vecina Uganda se han confirmado 19 casos, incluidos dos fallecimientos, y se sospecha que una tercera muerte también está vinculada al ébola, añadió en la rueda de prensa.

Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena.Machozi Naumi, de 45 años, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en BuniaQuienes trabajan en primera línea temen que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campos de desplazados ubicados cerca de Bunia, donde miles de personas están hacinadas en un espacio limitado, sin acceso a la higiene básica
1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa

Recordó asimismo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra esta semana en territorio ugandés, donde se reunirá con autoridades, trabajadores sanitarios y pacientes.

La OMS ha desplegado a más de un centenar de expertos en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, incluyendo epidemiólogos y expertos en vacunas, con el fin de apoyar la respuesta de la red sanitaria nacional, agregó el representante de la agencia sanitaria de la ONU.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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