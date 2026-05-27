Uganda cierra su frontera con Congo ante el aumento de casos de una extraña variante del ébola

Las autoridades ugandesas ordenaron el miércoles el cierre de la frontera con Congo “con efecto inmediato” debido a que los casos sospechosos de un raro tipo de ébola en el país vecino se acercan a los 1,000, mientras también surgen nuevos casos dentro de Uganda.

La medida, que va en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pone de relieve el creciente temor al contagio en este país de África Oriental que, al igual que Congo, tiene experiencia respondiendo a brotes de ébola, pero que esta vez enfrenta una variante llamada Bundibugyo, para la cual no existen medicamentos ni vacunas aprobadas.

Un grupo local de respuesta al ébola tomó la decisión de cerrar la frontera después de un aumento en el número de trabajadores sanitarios ugandeses expuestos al virus por pacientes congoleños que cruzaron antes de que el brote fuera declarado el 15 de mayo.

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Los viajes a través de la frontera con Congo solo serán autorizados en casos de emergencia, incluidos aquellos relacionados con la respuesta al brote, transporte de carga o razones de seguridad, informó a los periodistas la doctora Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud. Cualquier persona que ingrese desde Congo bajo circunstancias de emergencia será sometida a aislamiento obligatorio durante 21 días.

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Congo dice que se han confirmado más de 100 casos

El rastreo y aislamiento de contactos de ébola se considera clave para detener la propagación de la enfermedad, que generalmente se manifiesta como fiebre hemorrágica. El virus se transmite mediante contacto cercano con fluidos corporales de pacientes enfermos o fallecidos. Los expertos afirman que los trabajadores de la salud y los familiares que cuidan a los pacientes enfrentan el mayor riesgo.

El número de casos sospechosos en el este de Congo se acerca a 1,000, con al menos 220 muertes sospechosas. El Ministerio de Salud congoleño informó el martes que se han confirmado 101 casos y que están investigando más de 3,000 posibles contactos.

La OMS, al declarar este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, desaconsejó el cierre de fronteras aunque reconoció que los países vecinos tienen un alto riesgo de contagio.

Los cierres “empujan el movimiento de personas y mercancías hacia cruces fronterizos informales que no son monitoreados, aumentando así las probabilidades de propagación de la enfermedad”, dijo la agencia de la ONU.

La frontera entre Uganda y Congo tiene varios cientos de millas de longitud y está atravesada por numerosos senderos además de los puestos fronterizos oficiales. Muchas personas cruzan diariamente para visitar familiares o comerciar.

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Las autoridades sanitarias en Congo están luchando por contener el brote, que según la OMS las está superando, después de que esta rara variante del ébola fuera confirmada con semanas de retraso mientras se realizaban pruebas para una variante más común.

Entre los desafíos se encuentran la amenaza de grupos armados en el este de Congo, el gran número de desplazados y la deficiente infraestructura.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el miércoles un alto el fuego en la región para permitir el acceso seguro de los equipos de respuesta y otras personas, afirmando en redes sociales que “los ataques contra instalaciones de salud hacen que rastrear casos y sus contactos sea casi imposible”.

Los equipos de respuesta en Congo han dicho que están poco preparados y mal protegidos para este brote, mientras residentes traumatizados por el conflicto y desconfiados de los extranjeros han atacado varias clínicas y lanzado piedras e insultos a voluntarios que intentaban concienciar a la población sobre el virus y sus riesgos.

La OMS ha indicado que las personas infectadas o quienes hayan estado en contacto con ellas no deberían realizar viajes internacionales, salvo en casos de evacuación médica. El miércoles, la administración de Donald Trump anunció que planea enviar a estadounidenses expuestos al ébola a una nueva instalación en Kenya en lugar de trasladarlos a Estados Unidos.

Uganda está preocupada por los trabajadores sanitarios expuestos

Uganda ha reportado siete casos de ébola, incluido el primer caso de un hombre de 59 años que murió en Kampala, la capital, el 14 de mayo. Aunque el número de casos no está aumentando drásticamente, el número de personas expuestas a la infección a través de trabajadores sanitarios sí ha ido creciendo.

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“Ellos tienen familias, y por eso el número ha ido aumentando”, dijo Atwine sobre los trabajadores de la salud.

También expresó su preocupación al ver a algunos ugandeses reuniéndose en multitudes para celebrar al Arsenal F.C. como campeón de la Premier League. El equipo tiene una gran cantidad de seguidores en Uganda.

“No lo entiendo”, dijo Atwine, instando a la población a mantenerse vigilante, evitar darse la mano y usar desinfectante.

Congo ha tenido 17 brotes de ébola. Expertos en salud afirman que los recortes de ayuda realizados el año pasado por Estados Unidos y otras naciones ricas son devastadores para el este de Congo debido a los problemas particulares de la región.

Los grupos de ayuda que combaten este brote aseguran que no cuentan con el equipo necesario, como protectores faciales y trajes para proteger a los trabajadores sanitarios de infecciones, kits de pruebas y bolsas mortuorias necesarias para enterrar de manera segura a las víctimas.

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