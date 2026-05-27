Exfiscal general Pam Bondi es diagnosticada con cáncer de tiroides
Al momento, recibe tratamiento y se sometió a una cirugía hace unas semanas, según medios estadounidenses
27 de mayo de 2026 - 12:34 PM
27 de mayo de 2026 - 12:34 PM
Tras ser despedida del Departamento de Justicia de Estados Unidos a principios de abril, la exfiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides, reportan varios medios estadounidenses.
Bondi dijo a CNN que está recibiendo tratamiento, que se sometió a una cirugía hace unas semanas y que “se encuentra bien”.
Según CNN, Axios fue el primer medio en informar sobre el diagnóstico de Bondi. Asimismo, ese medio reportó que tendrá un nuevo cargo en la administración, en esta ocasión dentro del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología.
Bondi deberá testificar el viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en la investigación sobre Jeffrey Epstein.
De hecho, el anuncio de su despido de Justicia federal se produjo tras meses de escrutinio sobre el manejo del Departamento de Justicia de los archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual en ese caso, lo que convirtió a Bondi en blanco de críticas de conservadores, pese a su estrecha relación con Trump.
Previo a su despido, Bondi también tuvo dificultades para satisfacer las exigencias del presidente Donald Trump de procesar a sus rivales políticos, con múltiples investigaciones rechazadas por jueces o jurados investigadores.
Tras su salida de la agencia, Todd Blanche funge como fiscal general interino.
La exfiscal general de Florida llegó al cargo el año pasado prometiendo que no politizaría el Departamento de Justicia, pero rápidamente inició investigaciones contra adversarios de Trump, provocando críticas de que la agencia estaba siendo utilizada como herramienta de represalia para avanzar la agenda política y personal del presidente.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: