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Francia confirma un caso de ébola en un paciente que trabajó en Congo

La persona estuvo en una misión humanitaria en una zona de transmisión del virus

24 de junio de 2026 - 8:34 AM

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El Ministerio de Salud congoleño informó el miércoles que hay 1,094 casos confirmados de ébola. (Moses Sawasawa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Las autoridades sanitarias francesas identificaron un caso de ébola en Francia en un paciente que regresaba de República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud francés el miércoles.

La persona, cuya identidad no ha sido revelada, volvió de una misión humanitaria en una de las zonas de transmisión del virus en Congo y fue atendida en un centro especializado en Francia. La persona se encuentra en condición estable, indicó el ministerio.

El Ministerio de Salud congoleño informó el miércoles que hay 1,094 casos confirmados de ébola, incluidos 277 fallecimientos confirmados. El brote de ébola, causado por el poco frecuente virus de Bundibugyo, aún no cuenta con vacunas ni tratamiento.

Las autoridades admiten que podría haber muchos más casos de los que no tienen conocimiento y que el pico del brote, que fue declarado el 15 de mayo, todavía podría estar por delante.

El Ministerio francés de Salud señaló que se adoptaron todas las medidas de precaución, incluido el aislamiento del paciente, a su llegada a Francia, y añadió que su traslado a un hospital se realizó en condiciones seguras para evitar cualquier riesgo de contaminación.

“Está en marcha una investigación epidemiológica exhaustiva para identificar a las personas que pudieron haber estado en contacto con el paciente”, señaló el Ministerio, y agregó que una agencia regional de salud las vigilará de cerca durante un aislamiento domiciliario de 21 días.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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FranciaCongoÉbolaVirusBreaking News
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