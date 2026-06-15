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Congo registra aumento sin precedentes de casos de ébola en un solo día

La República Democrática del Congo ha registrado un récord de 72 nuevos contagios en un día, lo que eleva el total a 782

15 de junio de 2026 - 9:51 AM

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El personal sanitario se desinfecta tras preparar el cadáver de una víctima del ébola en la clínica Citadelle de Bunia, en el Congo. (Moses Sawasawa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kinshasa, Congo - Las autoridades congoleñas reportaron uno de los mayores aumentos de casos de ébola en un solo día, mientras el virus se propaga rápidamente y los esfuerzos de vigilancia mejoran para combatir un brote declarado hace un mes en una de las regiones más desafiantes del mundo.

El Ministerio de Salud congoleño informó el domingo que se registraron 72 nuevos casos en un periodo de 24 horas, lo que elevó el total de casos confirmados a 782. Esto incluye 181 muertes confirmadas, después de que se confirmaran 29 nuevos fallecimientos.

El ministerio dijo que, si bien las cifras muestran que el brote se está propagando rápidamente, también reflejan una vigilancia más activa. “Los miembros de la comunidad están reportando casos sospechosos, y los equipos de respuesta los están investigando”, indicó en X.

Se cree que el número de casos en el que podría convertirse en el peor brote de ébola de la historia es mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de que se sospecha que comenzó.

El brote más reciente de ébola está causado por el raro virus Bundibugyo, que no se buscó en las pruebas diagnósticas en los primeros días. El virus Zaire, más común y que ahora tiene una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en República Democrática del Congo.

Congo dijo que la tasa de cobertura del rastreo de contactos se sitúa en un 56%, una fuerte disminución respecto a la semana pasada, mientras las autoridades se apresuran a encontrar a las personas que pudieron haber estado expuestas. No hubo una explicación inmediata para la caída.

El ministerio también dijo que 40 personas se han recuperado desde el inicio del brote, y la tasa de letalidad actual del brote es del 23%.

La vida continúa, incluida la vida nocturna, a medida que la población se adapta.

La Organización Mundial de la Salud informó el domingo que está intensificando las pruebas, el rastreo de contactos y el tratamiento. Toneladas de suministros de la OMS han llegado a Congo.

El principal organismo de salud de África señaló ese mismo día que está desplegando conocimientos técnicos y apoyando sistemas de laboratorio, la búsqueda activa de casos y los esfuerzos de participación comunitaria para acelerar la respuesta al brote de la enfermedad.

“Seguimos comprometidos con apoyar a los países afectados hasta que se detenga la transmisión. Hacemos un llamado a socios y donantes para que movilicen urgentemente recursos a fin de fortalecer la respuesta y salvar vidas”, dijo el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya.

El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, en Congo, que representa más de 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por años de conflicto en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos, ya que la gente huye de los ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia, con bosques densos, carreteras en mal estado y aldeas remotas a las que se puede tardar días en llegar.

El rastreo también es difícil entre los miles de mineros artesanales que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

——

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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ÉbolaCongoÁfricaOrganización Mundial de la SaludBreaking News
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