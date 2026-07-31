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Condenan a 22 años de cárcel a hombre por explotación sexual de una menor

El sujeto, de 54 años, se había declarado culpable el 16 de diciembre de 2025

31 de julio de 2026 - 5:49 PM

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Luis Rolando Rivera Cruz, de 54 años,fue acusado formalmente el 16 de enero de 2025, arrestado el 29 de enero y se declaró culpable el 16 de diciembre de ese año. (alexis.cedeno)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez del Tribunal Federal, Pedro A. Delgado, condenó a Luis Rolando Rivera Cruz, de 54 años, a 22 años de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, por explotación sexual de una menor de edad.

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Rivera Cruz fue acusado formalmente el 16 de enero de 2025, arrestado el 29 de enero y se declaró culpable el 16 de diciembre de ese año.

Según el pliego acusatorio, entre mayo y julio de 2024, el hombre “utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea por internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a una menor de 14 años a participar en actividades sexuales. Además, el acusado le envió material obsceno a la menor”.

“La explotación infantil es un crimen atroz que inflige un daño profundo y duradero. Continuaremos persiguiendo a estos delincuentes con un compromiso inquebrantable y los haremos plenamente responsables ante la ley”, dijo Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de Fiscalía Federal Interino en el Distrito de Puerto Rico a través de una comunicación escrita.

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Breaking NewsExplotación infantilTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal CárcelesMenores de edad
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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