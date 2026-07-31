Condenan a 22 años de cárcel a hombre por explotación sexual de una menor

El juez del Tribunal Federal, Pedro A. Delgado, condenó a Luis Rolando Rivera Cruz, de 54 años, a 22 años de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, por explotación sexual de una menor de edad.

Rivera Cruz fue acusado formalmente el 16 de enero de 2025, arrestado el 29 de enero y se declaró culpable el 16 de diciembre de ese año.

Según el pliego acusatorio, entre mayo y julio de 2024, el hombre “utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea por internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a una menor de 14 años a participar en actividades sexuales. Además, el acusado le envió material obsceno a la menor”.

“La explotación infantil es un crimen atroz que inflige un daño profundo y duradero. Continuaremos persiguiendo a estos delincuentes con un compromiso inquebrantable y los haremos plenamente responsables ante la ley”, dijo Héctor Ramírez Carbó, jefe interino de Fiscalía Federal Interino en el Distrito de Puerto Rico a través de una comunicación escrita.