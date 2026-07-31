Esperan que alguien la reconozca: autoridades publican nota de rescate relacionada al caso de Nancy Guthrie

Phoenix— Las autoridades han hecho pública una de las primeras notas de rescate en el marco de la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, con la esperanza de que alguien reconozca el estilo de letra. Una segunda nota, hecha pública el viernes, indicaba que Guthrie falleció poco después de ser secuestrada.

Ambas notas se enviaron inicialmente a una cadena de televisión de Tucson pocos días después de que la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, desapareciera de su domicilio a las afueras de Tucson el 1 de febrero. Las autoridades no han confirmado si Nancy Guthrie sigue con vida.

El Departamento del Sheriff del condado de Pima ha declarado: “Creemos que estas características lingüísticas distintivas pueden resultar reconocibles para alguien que conozca al autor de las notas o haya tenido contacto con él”.

La primera nota, enviada el 2 de febrero, indicaba que Guthrie se encontraba a salvo, aunque asustada, y que sería puesta en libertad ilesa una vez que sus secuestradores recibieran $4 millones en criptomonedas, y que la cuantía del rescate aumentaría si no se satisfacía la primera exigencia.

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En él se indicaba que Guthrie sería puesta en libertad en un plazo de 12 horas si se recibía el pago. También incluía una amenaza de matarla si no se pagaba el rescate.

“Tu madre está al tanto de esto y su vida está en tus manos”, decía la primera nota. “Lo mejor para todos es que esto se resuelva lo antes posible”.

ARCHIVO - Una colección de flores amarillas y notas se encuentra en la casa de Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today", en Tucson, Arizona, el 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Rebecca Noble, Archivo) (Rebecca Noble)

La segunda nota se envió el 6 de febrero y decía que Guthrie había fallecido poco después de que se la llevaran. “Ahora descansa en la naturaleza”, decía la segunda nota. “Nada de lo que hubieras podido hacer habría cambiado el resultado”. La nota termina con una disculpa: “Lo sentimos de verdad”.

La oficina del sheriff ha señalado que las notas revelan un patrón característico en la elección de las palabras y permiten conocer la mentalidad del autor. La agencia ha indicado que alguien que conozca al autor de las notas podría reconocer dichos patrones.

Las autoridades utilizaron de manera similar los propios escritos de un sospechoso como herramienta para detener a Theodore “Ted” Kaczynski, apodado “Unabomber” por el FBI. Kaczynski, que mató a tres personas e hirió a otras 23 con paquetes bomba a lo largo de 17 años, presionó a The Washington Post, junto con The New York Times, para que publicaran su manifiesto de 35,000 palabras en 1995.

Las autoridades federales promovieron su publicación, lo que llevó al hermano y a la cuñada de Kaczynski a reconocer la sintaxis y los temas antitecnológicos y a avisar al FBI, poniendo fin a la investigación más larga y costosa de la agencia hasta aquel momento.

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En un comunicado emitido el viernes, la oficina del sheriff también hizo un llamamiento a las personas que pudieran tener información sobre el caso, señalando que quizá les resulte difícil dar un paso al frente debido a una relación personal con alguno de los implicados o simplemente por su propia seguridad.

“Somos conscientes de que las relaciones y la lealtad cambian con el tiempo, al igual que las personas y sus puntos de vista”, escribió la oficina del sheriff. “Aún no es demasiado tarde para dar un paso al frente”.

La oficina del sheriff también informó el viernes de que dos vídeos recuperados de la cámara del timbre de Guthrie podrían corresponder a dos días distintos e indicar que un hombre no identificado se preparó con antelación a la desaparición de Guthrie. Las autoridades buscan información sobre cualquier persona que se comportara de forma inusual, cambiara su aspecto físico, abandonara repentinamente la zona de Tucson o mostrara un interés o desinterés notable o inexplicable por el caso.

ARCHIVO - Varias personas visitan una pancarta en memoria de Nancy Guthrie, la madre desaparecida de Savannah Guthrie, presentadora del programa "Today", frente a la sala de redacción de KVOA en Tucson, Arizona, el 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Rebecca Noble, Archivo) (Rebecca Noble)

“Los investigadores siguen analizando todas las pistas tecnológicas y de investigación disponibles”, ha declarado la oficina del sheriff. “No obstante, los miembros de la comunidad siguen siendo un recurso fundamental en nuestro intento por dar respuestas a la familia de Nancy”.

Además, dos hombres que fueron detenidos y puestos en libertad en las primeras fases de la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie reclaman una indemnización conjunta de $3 millones al departamento del sheriff del sur de Arizona. En una demanda judicial, afirman que las fuerzas del orden los retuvieron indebidamente.

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La denuncia presentada el jueves contra el departamento del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, se centra en las detenciones independientes de Carlos Alfredo Palazuelos y Daniel Maddow el 10 de febrero. En ella se afirma que fueron puestos en libertad horas más tarde, pero que han sufrido las consecuencias de haber sido mencionados en la investigación.

La oficina de Nanos se negó a hacer comentarios sobre la notificación de reclamación, un trámite previo imprescindible para interponer una demanda contra entidades públicas.