Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Savannah Guthrie pide ayuda para encontrar a su madre desaparecida

“Alguien tiene que hacer lo correcto”, dijo la presentadora en la primera entrevista que concede desde que se reportó el caso

25 de marzo de 2026 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Savannah Guthrie visita el programa Today. (Charles Sykes)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una llorosa Savannah Guthrie, en su primera entrevista desde que su madre de 84 años fue aparentemente secuestrada en su casa de Arizona, dijo que “alguien tiene que hacer lo correcto” y aportar información para ayudar a la investigación.

RELACIONADAS

“Estamos en agonía”, dijo a su colega de NBC News Hoda Kotb en una parte de la entrevista emitida el miércoles en el programa “Today”. Dijo que se despierta cada noche pensando en lo que pasó su madre.

La NBC informó el miércoles de que el programa emitirá el jueves y el viernes una entrevista completa con la presentadora del programa “Today”. Es la primera entrevista de Guthrie desde que se denunció la desaparición de su madre el 1 de febrero. Según las imágenes de seguridad, las autoridades creen que Nancy Guthrie fue secuestrada o llevada contra su voluntad.

Tanto Guthrie como Kotb lloraron durante la breve parte de la entrevista emitida el miércoles. Kotb, ex copresentadora de Guthrie, ha regresado a “Today” mientras su antigua colega ha estado ausente.

Guthrie dijo que, aunque es insoportable pensar en el terror que debió sentir su madre, “esos pensamientos exigen ser pensados. Y no ocultaré mi rostro. Pero ella necesita volver a casa ahora”.

Savannah Guthrie ha sido copresentadora del programa matinal de la NBC desde 2012, y se espera que regrese en algún momento, aunque no se ha fijado una fecha mientras pasa tiempo con su familia.

A pesar de ofrecer una recompensa de un millón de dólares por información, ha habido poco movimiento en la investigación. El pasado fin de semana, la familia de Guthrie hizo un llamamiento a los vecinos de Arizona para que buscaran en sus recuerdos cualquier cosa que pudieran haber visto y que pudiera ayudar a la investigación. “Ningún detalle es demasiado pequeño”, dijeron.

Tags
Breaking NewsSavannah GuthrieNBCEstados UnidosArizonaSecuestros
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: