NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras una semana: sigue la investigación tras desaparición de la madre de Savannah Guthrie

Las autoridades de Arizona continúan trabajando el aparente secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años

8 de febrero de 2026 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Velas encendidas junto a un cartel de los vecinos apoyando a la familia Guthrie fuera de la casa de Nancy Guthrie en la madrugada del domingo 8 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona (AP Photo/Ty ONeil) (Ty ONeil)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

TUCSON, Arizona - La investigación urgente sobre el aparente secuestro de Nancy Guthrie, de 84 años, continuó el domingo, una semana después de que la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, fuera dada por desaparecida en Arizona.

RELACIONADAS

Savannah Guthrie dijo solemnemente a los posibles secuestradores en un vídeo difundido el sábado en las redes sociales que la familia estaba dispuesta a pagar para que volviera sana y salva. Flanqueada por sus hermanos, Guthrie dijo que “hemos recibido su mensaje” y que: “Sólo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros, y pagaremos”.

Un portavoz del FBI dijo que Savannah Guthrie se refería a un mensaje enviado el viernes a la cadena de televisión KOLD, con sede en Tucson. El canal se negó a dar detalles sobre el contenido del mensaje mientras el FBI llevaba a cabo su revisión.

Los investigadores creen que Nancy Guthrie fue sacada contra su voluntad de su casa en las afueras de Tucson el pasado fin de semana. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre en el porche delantero de Guthrie coincidía con ella, ha dicho el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Varios medios de comunicación han recibido supuestas cartas de rescate durante la semana pasada. Al menos en una de ellas se pedía una cantidad de dinero y se establecían como fechas límite el jueves por la noche y el lunes por la tarde. Las fuerzas del orden se negaron a afirmar que las cartas fueran creíbles, pero afirmaron que todas las pistas se estaban investigando seriamente.

El sheriff y su personal no respondieron a las solicitudes de información el domingo por la mañana.

Un portavoz del FBI dijo el domingo que la investigación continuaba.

La desaparición de la madre de la conocida presentadora de televisión ha obsesionado a los estadounidenses durante la última semana. Las velas permanecían encendidas a primera hora del domingo cerca de la casa de Nancy Guthrie, junto a un cartel que expresaba el apoyo a la familia.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump llamó y habló con Savannah Guthrie la semana pasada. El presidente dijo a los periodistas el viernes que hay pistas en el caso “que creo que son muy fuertes”.

Las autoridades dicen que tienen crecientes preocupaciones sobre la salud de Nancy Guthrie porque ella necesita medicación diaria. Ella se dice que tiene un marcapasos y se ha ocupado de la presión arterial alta y problemas del corazón, de acuerdo con el audio despachador del sheriff en broadcastify.com.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
domingo, 8 de febrero de 2026
