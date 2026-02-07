Lo que hay que saber sobre el secuestro de la madre de Savannah Guthrie y la carrera para encontrarla

Ha pasado una semana desde que la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, desapareció de su casa en Arizona en lo que las autoridades dicen que fue un secuestro.

Los investigadores han estado examinando las notas de rescate y buscando pruebas, pero no han nombrado a ningún sospechoso. El viernes, los agentes volvieron a la casa de Nancy Guthrie, de 84 años, cerca de Tucson, y al barrio circundante para continuar la búsqueda.

Esto es lo que hay que saber sobre el caso:

La desaparición

Los familiares dijeron a los funcionarios que vieron a Guthrie por última vez a las 9:48 p.m. del 31 de enero, cuando la dejaron en su casa después de cenar y jugar juntos. Al día siguiente, la familia se enteró de que no iba a la iglesia. Denunciaron su desaparición después de ir a ver cómo estaba.

Guthrie lleva un marcapasos y necesita medicación diaria. Su familia y las autoridades temen que su salud se deteriore día a día.

Recopilación de pruebas

Las autoridades creen que Guthrie fue sacada contra su voluntad de su casa en un barrio de lujo situado en un terreno montañoso y desértico. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre en el porche delantero de Guthrie coincidía con la suya, ha dicho el sheriff del condado.

Los investigadores descubrieron que la cámara de su timbre estaba desconectada a primera hora del domingo y que los datos del software registraban movimiento en la vivienda minutos después. Pero los investigadores no han podido recuperar la grabación porque Guthrie no tenía una suscripción activa al servicio.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo a The Associated Press en una entrevista que los investigadores no han renunciado a intentar acceder a esas imágenes.

“Ojalá la tecnología fuera tan fácil como creemos que es, que aquí hay una foto y aquí está el malo. Pero no lo es”, declaró Nanos a la AP el viernes. “Hay piezas de información que nos llegan de estos grupos tecnológicos que dicen: ‘Esto es lo que tenemos y no podemos conseguir más’”.

El presidente de Catalina Foothills Association, un grupo vecinal, agradeció en una carta a los residentes su disposición a hablar con las fuerzas del orden, compartir las imágenes de las cámaras y permitir que se registren sus propiedades.

Notas de rescate

Al menos tres medios de comunicación informaron de que habían recibido supuestas notas de rescate, que entregaron a los investigadores. Las autoridades procedieron a una detención después de que una nota de rescate resultara ser falsa, según el sheriff.

No está claro si todas las notas eran idénticas. Heith Janke, el jefe del FBI en Phoenix, dijo que los detalles incluían una demanda de dinero con una fecha límite el jueves por la noche y una segunda fecha límite para el lunes si no se cumplía la primera. Al menos una nota mencionaba un foco en casa de Guthrie y un reloj Apple, dijo Janke.

Los investigadores dijeron que se están tomando en serio las notas.

El viernes, KOLD-TV en Tucson dijo que recibió un nuevo mensaje, por correo electrónico, relacionado con el caso Guthrie. La emisora dijo que no podía revelar su contenido. El FBI dijo que era consciente de un nuevo mensaje y estaba revisando su autenticidad.

Apelaciones familiares

La preocupación por el estado de Guthrie es cada vez mayor porque las autoridades dicen que necesita medicamentos diarios que son vitales para su salud. Ella tiene un marcapasos, presión arterial alta y problemas del corazón, de acuerdo con el audio despachador del sheriff en broadcastify.com.

Los hijos de Guthrie grabaron dos mensajes de vídeo distintos al secuestrador de su madre y los publicaron en las redes sociales.

Savannah Guthrie grabó el miércoles un mensaje, en ocasiones emotivo, en el que pedía al secuestrador pruebas de que su madre estaba viva. Señaló que hoy en día la tecnología permite manipular fácilmente voces e imágenes y que la familia necesitaba saber “sin lugar a dudas” que está viva y en manos del secuestrador.

La policía no ha dicho que haya recibido ninguna imagen falsa de Nancy Guthrie.

Savannah Guthrie describió a su madre como una “mujer bondadosa, fiel, leal y ferozmente cariñosa” y dijo que era divertida, valiente e inteligente.

“Habla con ella y lo verás”, dijo.

Dirigió unas palabras directamente a su madre, diciendo que ella y sus hermanos no descansarían hasta estar todos juntos de nuevo.

Participación de Trump

El FBI ha ofrecido una recompensa de $50,000 por información sobre el paradero de Guthrie.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump llamó y habló con Savannah Guthrie el miércoles. Publicó en las redes sociales que estaba dando instrucciones a las autoridades federales para ayudar en lo que puedan.

El viernes por la noche, dijo a los periodistas que viajaban con él a su finca de Florida en el Air Force One que la investigación iba “muy bien” y que los investigadores tenían algunas pistas sólidas.