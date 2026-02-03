Savannah Guthrie dice que su madre es una mujer de fe; la Casa Blanca se une al llamado para hallarla

Durante más de una década, los fieles espectadores del programa “Today” de la NBC han conocido a Nancy Guthrie, la querida madre de la presentadora Savannah Guthrie.

“Ha vivido una vida de integridad y lealtad”, dijo Savannah Guthrie hace cuatro años, radiante al rendir homenaje a su madre en su 80 cumpleaños.

“Dice la verdad, tanto si quieres oírla como si no”, dijo Guthrie, que calificó a su madre de inspiración y mujer de gran fe.

El martes, Savannah Guthrie pidió oraciones para ayudar a encontrar a su madre de 84 años después de que las autoridades dijeran que creen que se la llevaron contra su voluntad el fin de semana de la casa de Tucson, Arizona, donde vive sola.

Mientras, la Casa Blanca hizo una publicación en las redes sociales donde urgen a comunicarse con el 9-1-1 en caso de tener información relacionada con la desaparición de la octogenaria.

“Nuestras oraciones están con la familia Guthrie mientras esperamos que Nancy regrese sana a su casa”, lee el texto.

Las autoridades no creen que el secuestro formara parte de una trama de robo o secuestro con rescate, según una persona familiarizada con la investigación, que no estaba autorizada a comentar públicamente los detalles del caso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Su desaparición ha sacudido el programa matinal estrella de la NBC, donde Nancy Guthrie hacía apariciones ocasionales. Una vez participó en una demostración de cocina y ha aparecido en el plató para sorprender a su hija.

“Para todos los que hemos llegado a conocerla y la queremos, es algo personal”, dijo una emocionada Jenna Bush Hager, una de las presentadoras del programa, durante la emisión del martes.

Savannah Guthrie, que no estaba en la mesa del presentador el martes, ha descrito a su madre a lo largo de los años como aventurera, curiosa y desinteresada.

“Ha afrontado retos impensables en su vida con garra, sin autocompasión, con determinación y siempre, siempre, con una fe inquebrantable”, dijo Savannah Guthrie en 2022.

Atribuyó a su madre el mérito de haber mantenido unida a su familia después de que su padre falleciera de un ataque al corazón a los 49 años, cuando Savannah Guthrie -la menor de tres hermanos- tenía sólo 16.

“Cuando murió mi padre, nuestra familia se aferró a la vida porque fue un shock. Estábamos tratando de averiguar cómo convertirnos en una familia de cuatro cuando siempre habíamos sido una familia de cinco”, dijo en “Today” en 2017.

La pérdida de su padre, un hombre que según Savannah Guthrie tenía una gran personalidad y una integridad inquebrantable, unió más a la familia.

Ambas hijas decidieron vivir en casa durante la universidad y se aseguraron de que su madre no estuviera sola los fines de semana, dijo Savannah Guthrie.

“Mi madre hizo un trabajo único y asombroso al crear esta fundación para nosotras”, dijo Annie, la hermana mayor de Savannah, durante una aparición en el programa “Today” hace casi una década.

