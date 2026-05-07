Relatos que arman el rompecabezas: los testigos del caso Gabriela Nicole Pratts
Estos son los testimonios que sacuden el juicio por jurado contra Elvia Cabrera Rivera en el Tribunal de Aibonito
7 de mayo de 2026 - 12:30 PM
7 de mayo de 2026 - 12:30 PM
El juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario avanza con la presentación de testigos cuya función principal ha sido armar las piezas del rompecabezas que permiten reconstruir lo ocurrido la noche del crimen.
Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada la noche del 10 de agosto de 2025 tras intervenir en una pelea en el desvío Roberto Colón, en Aibonito, para defender a su hermana Lismary Torres. La menor falleció a las 12:35 a.m. del 11 de agosto en el hospital Menonita.
En el incidente también resultó herido el adolescente Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien fue trasladado al mismo hospital tras sufrir una herida por arma blanca. Posteriormente, logró recuperarse y figura como uno de los testigos de la Fiscalía en el caso.
Por estos hechos, el Departamento de Justicia presentó dos cargos contra Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de arma blanca.
Durante el juicio por jurado contra Cabrera Rivera, la Fiscalía ha presentado testigos que describen desde la respuesta de la Policía hasta lo que ocurrió horas antes del crimen de la menor, quien cumpliría sus 17 años un día después del incidente, el 12 de agosto de 2025.
Según la teoría del Ministerio Público, Cabrera Rivera y su hija —quien estudiaba en la misma escuela que la víctima, la Bonifacio Sánchez Jiménez— habrían actuado en “concierto y común acuerdo” para dar muerte a la adolescente, utilizando un arma blanca.
“La señora acusada sacó de su cartera un objeto punzante, un arma cortante, un arma blanca, algo con lo que tú puedes apuñalar a alguien y quitarle la vida. Se lo dio a su hija, Anthonieska Avilés, y con eso, Anthonieska Avilés apuñaló a la joven Gabriela (unas) 11 veces, quitándole la vida”, narró la fiscal Myriam Nieves Vera.
A continuación, los testigos clave en el caso:
El juicio continúa en fase de presentación de prueba testifical. La Fiscalía insiste en que las declaraciones permiten unir los distintos elementos del caso en una secuencia coherente, mientras la defensa cuestiona inconsistencias, apoyándose de prueba documental.
En la sala 1 del Tribunal de Aibonito, ante el juez superior Luis S. Barreto Altieri, el proceso avanza como una reconstrucción fragmentada, donde cada declaración intenta encajar en una versión final de los hechos que aún no está completamente definida.
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