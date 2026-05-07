Relatos que arman el rompecabezas: los testigos del caso Gabriela Nicole Pratts

El juicio contra Elvia Cabrera Rivera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario avanza con la presentación de testigos cuya función principal ha sido armar las piezas del rompecabezas que permiten reconstruir lo ocurrido la noche del crimen.

En el incidente también resultó herido el adolescente Chrisangel González Rodríguez, de 16 años, quien fue trasladado al mismo hospital tras sufrir una herida por arma blanca. Posteriormente, logró recuperarse y figura como uno de los testigos de la Fiscalía en el caso.

Por estos hechos, el Departamento de Justicia presentó dos cargos contra Cabrera Rivera y su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el uso y/o portación de arma blanca.

PUBLICIDAD

Durante el juicio por jurado contra Cabrera Rivera, la Fiscalía ha presentado testigos que describen desde la respuesta de la Policía hasta lo que ocurrió horas antes del crimen de la menor, quien cumpliría sus 17 años un día después del incidente, el 12 de agosto de 2025.

Según la teoría del Ministerio Público, Cabrera Rivera y su hija —quien estudiaba en la misma escuela que la víctima, la Bonifacio Sánchez Jiménez— habrían actuado en “concierto y común acuerdo” para dar muerte a la adolescente, utilizando un arma blanca.

“La señora acusada sacó de su cartera un objeto punzante, un arma cortante, un arma blanca, algo con lo que tú puedes apuñalar a alguien y quitarle la vida. Se lo dio a su hija, Anthonieska Avilés, y con eso, Anthonieska Avilés apuñaló a la joven Gabriela (unas) 11 veces, quitándole la vida”, narró la fiscal Myriam Nieves Vera.

A continuación, los testigos clave en el caso:

Adriana Guzmán Cardenales: era la agente que se encontraba realizando funciones de retén en el cuartel de Aibonito. Bajo juramento, testificó que a eso de las 12:02 a.m. del lunes, 11 de agosto de 2025, una mujer llamó para informar sobre una “discusión en el desvío”, por lo que ella fue quien alertó a la unidad de patrullaje. Alfredo Fortier Soto: fue el agente que recibió la alerta de que una persona había resultado herida en el desvío, por lo que a las 12:40 a.m. del 11 de agosto de 2025 llegó al hospital Menonita. Declaró que entrevistó en sala de emergencias a la doctora Carla Mercado, que certificó que la menor murió a las 12:35 a.m., y que también habló con el otro menor herido, quien señaló a Avilés Cabrera como la persona que agredió a Pratts Rosario. Héctor Luis Garriga Matos: el agente que custodió la escena del crimen. En sala, indicó que aquella madrugada se trasladó al desvío, aledaño a la PR-14, por órdenes de su supervisor. Allí, colocó una patrulla rotulada marca Dodge Durango del 2020 y varios conos rojos para impedir el paso. Betzaida Caratini Ortiz: conoce desde hace más de 28 años a la acusada, ya que fue su vecina y también la consideraba su amiga. Además, trabajó con ella como “bartender” en el negocio La Placita Martínez. Declaró que observó cómo la acusada le entregó la presunta arma homicida a su hija mientras se desarrollaban varias peleas en el desvío. Mientras, la defensa señaló durante su testimonio que presuntamente fue “despedida” de su empleo por “cosas indebidas” tras una denuncia presentada por Cabrera Rivera. Johanny Suárez: empleada del hospital Menonita que el 13 de agosto de 2025 recibió dos subpoenas del Departamento de Justicia para entregar los expedientes médicos de Pratts Rosario y González Rodríguez. Gerardo Berríos: fue el agente que preparó un documento titulado “Labor realizada” y el recibo digital relacionado con la extracción de videos de las cámaras de seguridad del hospital Menonita. Carla Mercado: la doctora del hospital Menonita que certificó que Pratts Rosario murió a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025. Fue entrevistada por el agente Fortier Soto en la sala de emergencias, minutos después de la muerte. Ángel Torres Romero: agente adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. Tramitó la solicitud de servicio del Centro de Recopilación, Análisis Y Diseminación de Inteligencia Criminal (CRADIC), el 11 de agosto de 2025, con relación al hospital Menonita y a una residencia en la calle Vizcarrondo en Aibonito.

1 / 30 | En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor. El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 30 En imágenes: el pueblo de Aibonito se despidió de “Lela” con gestos de amor El pueblo de Aibonito, se despidió el 15 de agosto de 2025, de Gabriela Nicole Pratts Rosario, quien fue asesinada el 11 de agosto de 2025, durante el entierro llevado a cabo en el cementerio La Paz del Señor. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Un caso en construcción

El juicio continúa en fase de presentación de prueba testifical. La Fiscalía insiste en que las declaraciones permiten unir los distintos elementos del caso en una secuencia coherente, mientras la defensa cuestiona inconsistencias, apoyándose de prueba documental.