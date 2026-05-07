Bajo monitoreo: qué se sabe de quienes abandonaron el crucero afectado por hantavirus

Más de dos docenas de personas de al menos 12 países diferentes abandonaron un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus sin rastreo de contactos, casi dos semanas después de que el primer pasajero muriera a bordo, informaron el jueves el operador del barco y autoridades neerlandesas.

Las autoridades sanitarias de al menos cuatro continentes ahora están localizando y, en algunos casos, monitoreando a los pasajeros del crucero que desembarcaron el 24 de abril, además de intentar rastrear a otras personas que pudieron haber tenido contacto con ellos desde entonces.

La Organización Mundial de la Salud dijo que el riesgo para el público en general es bajo porque el hantavirus —que normalmente se transmite por inhalación de excrementos de roedores contaminados— no se transmite fácilmente entre personas.

“Creemos que este será un brote limitado si se implementan las medidas de salud pública y existe solidaridad entre todos los países”, dijo el Dr. Abdirahman Mahamud, director de alertas y respuesta de la OMS.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Salud de los Países Bajos informó el jueves que una azafata de un avión abordado brevemente por una pasajera infectada del crucero en Sudáfrica presentaba síntomas de hantavirus y sería examinada en una sala de aislamiento de un hospital en Ámsterdam. La pasajera del crucero, también una mujer neerlandesa, estaba demasiado enferma para volar y fue retirada del avión en Johannesburgo, donde murió.

Si la mujer da positivo, podría convertirse en la primera persona conocida que no estaba a bordo del MV Hondius en infectarse durante el brote.

Tres pasajeros del crucero han muerto en el brote y varios más están enfermos. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Ninguno de los pasajeros o tripulantes restantes del barco presenta actualmente síntomas, indicó el operador del crucero.

El primer caso de hantavirus a bordo fue confirmado el 2 de mayo

Tres personas, incluido el médico del barco, fueron evacuadas el miércoles mientras el barco se encontraba cerca del país insular africano de Cabo Verde y trasladadas a hospitales especializados en Europa para recibir tratamiento.

El cuerpo del hombre neerlandés que fue el primero en morir a bordo el 11 de abril fue retirado del barco en la remota isla atlántica de Santa Elena el 24 de abril, cuando su esposa también desembarcó. Ella voló a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.

Oceanwide Expeditions, la compañía de cruceros con sede en los Países Bajos, informó el jueves que 30 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés situó la cifra en alrededor de 40. La empresa no había informado previamente de manera pública que decenas de personas más abandonaron el barco el 24 de abril.

PUBLICIDAD

No fue hasta el 2 de mayo que las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez hantavirus en un pasajero del barco, según la OMS. Se trataba de un británico evacuado del barco a Sudáfrica desde la isla Ascensión tres días después de la parada en Santa Elena. Fue examinado en Sudáfrica y permanece en cuidados intensivos allí.

Los pasajeros que desembarcaron el 24 de abril están siendo monitoreados

El miércoles se supo que un hombre dio positivo por hantavirus en Suiza después de desembarcar en Santa Elena, aunque no están claros sus movimientos exactos posteriormente.

El jueves, las autoridades sanitarias de Singapur dijeron que estaban monitoreando a dos hombres que bajaron del barco en Santa Elena y volaron a Sudáfrica y luego a su país. Los dos hombres, que llegaron a Singapur en diferentes momentos, estaban siendo aislados y examinados, informaron las autoridades. Uno tenía secreción nasal y el otro no presentaba síntomas, indicó la Agencia de Enfermedades Transmisibles de Singapur.

Las autoridades sanitarias británicas señalaron que dos personas que eran pasajeras del barco pero regresaron en avión a casa a mitad del viaje están aisladas voluntariamente, aunque no presentan síntomas de enfermedad. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido indicó que “un pequeño número” de contactos de esas dos personas también están aislados, pero no muestran síntomas. Otros contactos están siendo rastreados.

Las autoridades de Santa Elena, el remoto territorio británico volcánico del Atlántico Sur donde desembarcaron pasajeros, dijeron que estaban monitoreando a un pequeño número de personas consideradas “contactos de mayor riesgo”. A esos contactos se les indicó aislarse durante 45 días, informó el gobierno de Santa Elena.

PUBLICIDAD

Sudáfrica rastrea contactos de un vuelo del 25 de abril

El barco navega actualmente hacia las Islas Canarias de España, un viaje que se espera dure tres o cuatro días, con más de 140 pasajeros y tripulantes aún a bordo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el jueves que ha estado en contacto regular con el capitán del barco y que “la moral ha mejorado significativamente desde que el barco volvió a ponerse en marcha”.

Las autoridades sudafricanas también intentan rastrear contactos de cualquier pasajero que hubiera desembarcado previamente del barco. Se han centrado principalmente en un vuelo del 25 de abril desde Santa Elena a Johannesburgo, un día después de que los pasajeros desembarcaran allí.

La mujer neerlandesa del crucero que posteriormente murió en Sudáfrica abordó brevemente ese vuelo, según las autoridades. No se sabe cuántos otros pasajeros del crucero estaban entre las 88 personas a bordo, pero los vuelos desde Santa Elena a Sudáfrica son escasos, normalmente uno por semana.

El cuerpo de la tercera víctima fatal, una mujer alemana, todavía permanece a bordo del barco después de que muriera el 2 de mayo.

El virus Andes es el único hantavirus que se transmite entre humanos

Las pruebas han confirmado que al menos cinco personas que estaban en el barco fueron infectadas con un hantavirus hallado en Sudamérica llamado virus Andes. El único hantavirus que se cree puede transmitirse de persona a persona puede causar una enfermedad pulmonar grave y frecuentemente mortal llamada síndrome pulmonar por hantavirus.

El Ministerio de Salud de Argentina informó que hubo 28 muertes por hantavirus el año pasado, frente a una tasa promedio de mortalidad de 15 en los cinco años anteriores. Casi un tercio de los casos del año pasado fueron mortales, indicó.

PUBLICIDAD

El barco partió de Argentina y las investigaciones sobre el origen del brote se centran en ese país.

Tedros explicó que la pareja que presentó los dos primeros casos había viajado por Argentina, Chile y Uruguay en una excursión de observación de aves antes de abordar el barco. La pareja neerlandesa visitó lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus Andes, indicó.