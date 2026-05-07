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Portavoz de prensa de la Casa Blanca da a luz a una niña

Karoline Leavitt, de 28 años, está casada con el empresario Nicholas Riccio, de 60

7 de mayo de 2026 - 1:23 PM

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Fotografía tomada de la cuenta personal de Instagram de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sosteniendo a su hija Viviana, nacida el pasado 1 de mayo, según detalló. (@karolineleavitt)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio a luz a una niña llamada Viviana, su segundo hijo, anunció este jueves en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía en la que sostiene a la bebé en su hogar.

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La niña, apodada cariñosamente “Vivi”, nació el pasado 1 de mayo y se encuentra “sana y en perfecto estado”, detalló la portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Leavitt, de 28 años, está casada con el empresario Nicholas Riccio, de 60, con quien tiene otro hijo, Niko, nacido en 2024.

Karoline Leavitt se convierte en secretaria de prensa de la Casa Blanca a sus 27 años

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Fue portavoz de su campaña electoral y aspiró a la Cámara de Representantes en 2022.

“Estamos disfrutando de cada momento en esta burbuja de felicidad con nuestra recién nacida. Gracias a todos los que se acordaron de nosotros en sus oraciones durante mi embarazo; de verdad las sentí en cada etapa de esta experiencia. Dios es bueno”, expresó Leavitt.

El pasado 24 de abril, la portavoz se despidió de la prensa de la Casa Blanca con motivo de su baja por maternidad. Sin embargo, el 27 de abril ofreció una inesperada rueda de prensa, dos días después del intento de asesinato contra Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que también participó.

Leavitt no ha informado sobre la fecha de su reincorporación a sus funciones.

El pasado martes fue sustituida en la rueda de prensa semanal de la Casa Blanca por el secretario de Estado, Marco Rubio, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible candidatura suya a la nominación presidencial republicana de 2028, en la que podría competir con el vicepresidente, JD Vance.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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