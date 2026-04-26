Donald Trump resultó ileso luego que una persona disparó en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump indicó que el sospechoso de irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca estaba armado con múltiples armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto.

Un agente resultó herido de bala, pero estaba protegido por un chaleco antibalas, pero se espera que se recupere por completo. “Le dispararon a muy corta distancia con un arma muy potente, y el chaleco hizo su trabajo”, dijo Trump.

Trump resultó ileso y otros altos líderes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual tras el tiroteo ocurrido fuera del salón.

Un funcionario de las fuerzas del orden indicó que un atacante abrió fuego.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) informó que un sospechoso está bajo custodia, pero no ofreció más detalles.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón del banquete del Washington Hilton mientras cientos de invitados se agachaban bajo las mesas. Se escucharon exclamaciones de sorpresa en el salón cuando los asistentes se dieron cuenta de que algo ocurría. Cientos de periodistas tomaron sus teléfonos para informar sobre lo sucedido.

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Momento en que dispararon durante cena con Donald Trump en Washington Mira lo que sucedió. El presidente de Estados Unidos fue sacado a toda prisa durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

“¡Apártese, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un canto de “God Bless America” mientras el presidente era escoltado fuera del escenario. Trump cayó brevemente —aparentemente tropezó— y fue ayudado a levantarse por agentes del Servicio Secreto. Afuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades llenaron el área mientras helicópteros sobrevolaban.

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió fuera del salón subterráneo donde Trump y otros invitados estaban sentados. Tras un intento inicial de reanudar el evento, la actividad fue cancelada por la noche y será reprogramada.

“Lo haremos de nuevo”, dijo Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Poco después, el personal comenzó a desmontar las mesas y el atril presidencial.

1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

Todos los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto fueron evacuados. Entre los presentes estaban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, junto con otros líderes de la administración.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que él y su esposa, Kelly, que asistieron al evento, estaban “rezando por nuestro país esta noche”. El líder demócrata en la Cámara, el representante Hakeem Jeffries de Nueva York, afirmó que “la violencia y el caos en Estados Unidos deben terminar”.

Reportes de disparos

Algunos asistentes dijeron haber escuchado entre cinco y ocho disparos. El salón —donde cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales esperaban las palabras de Trump— fue evacuado de inmediato. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía a las personas salir, pero no reingresar. La seguridad en el exterior también fue extremadamente estricta.

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El representante republicano Mike Lawler, de Nueva York, quien asistía a la cena, dijo que escuchó un estallido y que “no sabíamos qué demonios era. Y luego se escucharon muchas cosas caer”. Lawler afirmó que recibe “amenazas de muerte con frecuencia” y que “vivimos en un clima donde todos reconocen que es un problema, pero no creo que la gente entienda completamente cuán grande es realmente”.

El evento inicialmente parecía que se reanudaría tras el desorden. El personal volvió a doblar servilletas y a llenar vasos de agua en preparación para el regreso de Trump. Otro trabajador preparaba el teleprompter presidencial para el discurso previsto.

Por lo general, el hotel Hilton, donde la cena se ha celebrado durante años, permanece abierto a huéspedes habituales durante el evento, y la seguridad suele concentrarse en el salón de baile más que en todo el hotel, con poca revisión para quienes no ingresan a la cena. En años anteriores, esto ha permitido interrupciones en el vestíbulo y otros espacios públicos, incluidas protestas.

El evento estaba por comenzar

La asistencia de Trump a la cena anual en Washington —la primera como presidente en este nuevo mandato— puso en evidencia la relación, a menudo tensa, entre su administración y la prensa.

Trump llegó a un evento donde líderes nacionales se mezclaban con celebridades, periodistas e incluso un personaje como Triumph the Insult Comic Dog, en una cena que suele generar debate sobre la relación entre periodistas y sus fuentes.

El presidente fue observado de cerca en el evento organizado por los reporteros que cubren su administración. En años anteriores, los presidentes han aprovechado la ocasión para hablar sobre la importancia de la libertad de expresión y la Primera Enmienda, además de hacer bromas ligeras sobre periodistas.

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Trump no asistió durante su primer mandato ni en el primer año de su segundo. Había asistido como invitado en 2011, cuando el presidente Barack Obama hizo bromas sobre él, y también como ciudadano privado en 2015.

Trump ingresó al salón del Washington Hilton al ritmo de “Hail to the Chief” y saludó a periodistas destacados en el estrado, además de reconocer a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En años anteriores, la cena ha contado con comediantes que satirizan a los presidentes. Este año, el grupo optó por contratar al mentalista Oz Pearlman como entretenimiento principal.

Una relación tensa

Entre críticas a reporteros, disputas legales con medios como The New York Times, The Wall Street Journal y The Associated Press, y restricciones al acceso de la prensa al Pentágono, la tensión entre la administración y los periodistas ha marcado el segundo mandato de Trump.

En la víspera del evento, cerca de 500 periodistas retirados firmaron una petición pidiendo a la asociación “demostrar firmemente su oposición a los esfuerzos del presidente Trump por socavar la libertad de prensa”.

Jiang dijo que la organización defiende todas las formas de prensa que sirven al público estadounidense. “No creo que la gente entienda lo estrechamente que trabajamos con la Casa Blanca”, dijo en C-SPAN antes del evento. “La relación es importante. Puede ser complicada. Puede ser intensa. Pero es sólida”.

Al dar la bienvenida a los invitados, Jiang aludió a la relación tensa al agradecer a Leavitt “por todo lo que su equipo hace para trabajar con nosotros cada día, le guste o no”.

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El veterano reportero Manu Raju, de CNN, dijo al entrar al evento que no le corresponde expresar opiniones sobre la relación entre Trump y la prensa. “No soy un activista”, afirmó. “Mi trabajo no es protestar”.