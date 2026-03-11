Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Pentágono prohíbe que fotógrafos cubran conferencias de prensa de Peter Hegseth

El Departamento de Defensa ha mantenido una relación conflictiva con los medios de comunicación asignados a cubrirlo

11 de marzo de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Pentágono no ha permitido que fotógrafos cubran las dos últimas sesiones informativas del secretario de Defensa Pete Hegseth sobre la guerra en Irán, y no ha explicado el cambio de política.

El portavoz del Pentágono Joel Valdez declinó hacer comentarios para esta nota.

El Departamento de Defensa bajo Hegseth ha mantenido una relación conflictiva con los medios de comunicación asignados a cubrirlo. La mayoría de las organizaciones de noticias tradicionales han preferido abandonar sus puestos en el Pentágono antes de aceptar las nuevas normas que restringen sus movimientos y con quién pueden hablar.

Han sido reemplazadas en el Pentágono por otros periodistas que sí han aceptado las normas y, en gran medida, trabajan para medios leales al presidente Donald Trump.

El Pentágono ha estado otorgando acreditaciones a reporteros que desocuparon sus puestos en el Pentágono para poder asistir a las sesiones informativas de Hegseth sobre la guerra. Aunque Hegseth rara vez da la palabra a esos reporteros de medios tradicionales, sí llamó a uno de ellos, Eric Schmitt, del New York Times, el martes.

El Times ha demandado al gobierno de Trump para anular las normas de Hegseth, y se celebró una audiencia sobre ese caso ante el juez federal de distrito Paul Friedman la semana pasada.

“Como el New York Times ha dicho desde hace tiempo, es evidente la importancia y el servicio público de permitir que los periodistas informen plenamente sobre las fuerzas armadas de Estados Unidos”, declaró Charles Stadtlander, portavoz del periódico. “Esto incluye a los fotoperiodistas, que merecen acceso y acreditación para asistir a las sesiones informativas del Pentágono”.

The Associated Press no tuvo comentarios sobre el bloqueo a sus fotógrafos. Hegseth sigue permitiendo cámaras de vídeo en sus sesiones informativas.

La cobertura de guerra del Times ha llamado la atención de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ella dijo el martes que el gobierno no iba a ser “acosado” por el Times por una investigación sobre el bombardeo de una escuela de niñas en Irán. Se calcula que murieron 175 personas, entre ellas muchas niñas.

Leavitt señaló que Trump aceptaría la conclusión de la investigación del Departamento de Defensa sobre quién fue responsable del bombardeo. “No vamos a ser acosados por el New York Times, que ha estado publicando muchos artículos sobre esto haciendo afirmaciones que simplemente no han sido verificadas por el Departamento de Guerra, para cerrar rápidamente esta investigación porque el New York Times nos está pidiendo que lo hagamos”, expresó.

El periódico informó el miércoles, citando fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, que el hallazgo preliminar del gobierno ha concluido que Estados Unidos fue responsable del bombardeo. El ejército cree que usó información desactualizada al fijar un objetivo para el misil Tomahawk utilizado en el ataque, indicó el reporte.

Breaking NewsPentágonoPete HegsethIrán
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
