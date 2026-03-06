Tribunal sopesa petición del New York Times de bloquear limites en el acceso de los periodistas al Pentágono

Washington- Una política del Pentágono que limita el acceso de los periodistas al edificio está privando a los estadounidenses de información vital sobre las operaciones militares de Estados Unidos mientras el país está en guerra, argumentó el viernes un abogado del New York Times al instar a un juez a bloquear las nuevas normas.

“Es más importante que nunca que el público sepa todo lo que pueda”, dijo el abogado del Times Theodore Boutrous al juez de distrito Paul Friedman durante la primera vista de la demanda del periódico contra el Departamento de Defensa.

Friedman no se pronunció inmediatamente sobre si debía ordenar al Pentágono que restituyera las credenciales de prensa a los periodistas que abandonaron el edificio el pasado octubre en lugar de aceptar las nuevas normas. Pero las observaciones del juez sugirieron que se mostraba escéptico ante los argumentos clave de la defensa de la política por parte del gobierno.

Juez cita necesidad de “una variedad de puntos de vista”

Friedman, que fue propuesto para el cargo por el Presidente demócrata Bill Clinton, sugirió que es “más importante que nunca” que los estadounidenses escuchen “una variedad de puntos de vista” sobre las actividades del gobierno federal y sus dirigentes electos.

“Hay muchas cosas que deben mantenerse herméticas y seguras, pero la apertura y la transparencia permiten a los ciudadanos saber lo que hace su gobierno”, dijo el juez.

El abogado del Departamento de Justicia de estados Unidos, Michael Bruns, dijo que la política de credenciales refleja el “interés imperioso” del gobierno y su “obligación legal” de proteger la información de seguridad nacional.

“No se trata de un ejercicio trivial”, argumentó Bruns.

Friedman dijo que tiene intención de emitir “una decisión tan pronto como pueda, porque sé que es importante por muchas razones”.

El Times demandó al Pentágono y al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, en diciembre, alegando que la política de credenciales viola los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso.

El portavoz del Times, Charles Stadtlander, declaró que los ataques de Estados Unidos contra Irán -y la consiguiente muerte de tropas estadounidenses- “ponen de manifiesto el derecho del público a acceder a una información profunda e imparcial sobre los detalles de las acciones militares que están teniendo lugar mientras hablamos”.

“Hoy ha sido una oportunidad importante para que los abogados de The New York Times expusiéramos nuestros argumentos sobre la clara importancia y el servicio público de permitir a los periodistas informar plenamente sobre el Pentágono”, dijo Stadtlander en un comunicado.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está formado en su mayoría por medios conservadores que aceptaron la política. Los reporteros de los medios que se negaron a aceptar las nuevas normas, incluidos los de The Associated Press, han seguido informando sobre el ejército desde fuera del edificio.

La AP, mientras tanto, está a la espera de la decisión de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Estados Unidos sobre su demanda separada contra la administración del presidente Donald Trump. La AP sostiene que el equipo de Trump la castigó reduciendo su acceso a los actos presidenciales porque el medio no ha seguido la iniciativa del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México.

Pentágono califica la política de “sentido común”

El Pentágono ha argumentado que la política impone normas de “sentido común” que protegen a los militares de la divulgación de información de seguridad nacional.

“El objetivo de ese proceso es impedir que quienes suponen un riesgo para la seguridad tengan un amplio acceso a los cuarteles militares estadounidenses”, escribieron los abogados del Gobierno.

Los abogados del Times afirman que la política está diseñada para silenciar la cobertura desfavorable de la prensa sobre la administración de Donald Trump.

“La Primera Enmienda prohíbe rotundamente que el gobierno se otorgue a sí mismo el poder desenfrenado de restringir la expresión porque la mera existencia de tal autoridad arbitraria puede conducir a la autocensura”, escribieron.

El Times argumenta que el Pentágono ha aplicado sus propias normas de forma incoherente. El periódico dijo que la aliada de Trump Laura Loomer, una personalidad de derechas que aceptó la política del Pentágono, parecía violar su prohibición de solicitar información no autorizada al promocionar su “línea de pistas”.

El gobierno no se opuso a la “línea de información general” de Loomer, pero concluyó que la línea de información del Washington Post sí infringe su política porque supuestamente “se dirige” al personal militar y a los empleados del departamento.

“Es desconcertante”, dijo Boutrous. “No tiene ningún sentido”.

El juez preguntó a Bruns, el abogado del Gobierno, qué normas se utilizan para decidir si un reportero supone un riesgo para la seguridad.

“¿No tiene que haber unos criterios que se apliquen de manera uniforme?”, preguntó Friedman.

Sí, respondió Bruns. Pero dijo que el gobierno tiene “mucho más margen de maniobra” para restringir la libertad de expresión en un foro seguro como el Pentágono.

“La razón de esta política es la seguridad del Pentágono”, añadió.

El profesor de la Facultad de Derecho de Yale David Schulz, que representa a la Asociación de Prensa del Pentágono, dijo que la política impugnada representa una “ruptura radical con el pasado”.