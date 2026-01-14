Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

FBI allana residencia de una periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

El Departamento de Justicia federal investiga alegadas filtraciones de información clasificada

14 de enero de 2026 - 12:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes del Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés).
El allanamiento fue en Virginia, en las afueras de Washington DC, donde las autoridades incautaron un teléfono, dos computadoras portátiles y un reloj. (Archivo)
Por AFP
Agencia de noticias

El FBI allanó la residencia de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional, informó el miércoles la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

“A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono”, afirmó Bondi en X.

Previamente, el Washington Post había anunciado el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson en Virginia, en las afueras de Washington DC, donde las autoridades “habían incautado de su teléfono, sus dos computadoras portátiles y un reloj”.

Según el diario, Natanson no es objeto de la investigación, sino un administrador de sistemas con autorización de seguridad de máximo nivel, acusado de llevar a casa documentos de inteligencia, que fueron encontrados en su lonchera y su sótano.

La fiscal general agregó que el responsable de las filtraciones “está “actualmente preso”.

“La administración Trump no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, suponen un grave riesgo a la seguridad nacional”, indicó en su mensaje.

