Últimas Noticias
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Pentágono y la FAA acuerdan realizar pruebas con láser antidrones en Nuevo México

El acuerdo se produce después de que el despliegue militar provocara el cierre del espacio aéreo dos veces en Texas

8 de marzo de 2026 - 8:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Pentágono permitió a Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos utilizar un láser antidrones a principios de febrero sin notificarlo a la FAA. (Christian Chavez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) acordaron realizar pruebas láser antidrones en Nuevo México después de que el despliegue de los láseres por parte de los militares llevara a la FAA a cerrar repentinamente el espacio aéreo en Texas dos veces en el último mes.

RELACIONADAS

Las pruebas recién anunciadas se llevaban a cabo para “abordar específicamente las preocupaciones de seguridad de la FAA”, dijo el ejército el viernes en un comunicado. Iban a tener lugar el sábado y el domingo en el campo de misiles de White Sands, en Nuevo México.

Los legisladores estaban preocupados por una aparente falta de coordinación después de que el Pentágono permitiera a Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos utilizar un láser antidrones a principios de febrero sin notificarlo a la FAA. La agencia federal que vela por la seguridad en los cielos decidió cerrar el espacio aéreo sobre El Paso durante unas horas, dejando varados a muchos viajeros.

La administración Trump dijo que estaba trabajando para detener una incursión de drones de cárteles mexicanos, que no son infrecuentes a lo largo de la frontera sur.

El 26 de febrero, el ejército estadounidense utilizó el láser para derribar un dron “aparentemente amenazador” que volaba cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Resultó que el dron pertenecía a Aduanas y Protección de Fronteras, dijeron los legisladores.

El incidente llevó a la FAA a cerrar el espacio aéreo en torno a Fort Hancock, a unos 80 kilómetros al sureste de El Paso.

“Agradecemos la coordinación con el Departamento de Guerra para ayudar a garantizar la seguridad pública”, dijo la FAA sobre las pruebas, en un comunicado separado. “La FAA y el DOW están trabajando con socios interinstitucionales para hacer frente a las amenazas emergentes que plantean los sistemas de aeronaves no tripuladas, manteniendo al mismo tiempo la seguridad del Sistema Nacional del Espacio Aéreo.”

El ejército está obligado a notificar formalmente a la FAA cualquier acción contra los drones dentro del espacio aéreo estadounidense.

----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Pentágono Administración Federal de Aviación (FAA) Texas Nuevo México
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
