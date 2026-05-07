Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

OMS espera que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida tras brote de hantavirus

La agencia reflexiona sobre la necesidad de que se reconozca que “la seguridad sanitaria necesita universalidad”

7 de mayo de 2026 - 12:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trabajadores de salud con trajes de protección evacúan pacientes del crucero MV Hondius en una ambulancia en puerto Praia, en Cabo Verde. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de este organismo, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva.

RELACIONADAS

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

El responsable de la OMS aseguró que ante el actual brote infeccioso “las cosas siguen igual que antes” en términos de información hacia ambos países, mientras que la organización ha recibido también cooperación técnica tanto de Washington, como de Buenos Aires.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus.Tres pasajeros han muerto y al menos cuatro personas están enfermas en lo que funcionarios de salud dicen que es un brote de hantavirus, que por lo general se propaga al inhalar el excremento de roedores contaminados. Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco MV Hondius en el mar.
1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press

“La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo”, aseguró.

Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que “la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”.

“La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, recalcó.

Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva.

Sin embargo, una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre. Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20 % de su financiación.

Por su parte, Argentina dio por concluido el procedimiento de salida de la OMS el pasado 17 de marzo, aunque aún se espera un pronunciamiento al respecto de la asamblea anual de la organización, que se iniciará el próximo día 18 en Ginebra.

Tags
Breaking NewsOMSHantavirusEstados UnidosArgentina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: