OMS espera que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida tras brote de hantavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de este organismo, que en ambos casos ya se ha hecho efectiva.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus.

El responsable de la OMS aseguró que ante el actual brote infeccioso “las cosas siguen igual que antes” en términos de información hacia ambos países, mientras que la organización ha recibido también cooperación técnica tanto de Washington, como de Buenos Aires.

1 / 13 | Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus. El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. - The Associated Press 1 / 13 Dentro del MV Hondius: así luce el crucero afectado por el brote de hantavirus El MV Hondius, con bandera neerlandesa, un crucero que transporta a casi 150 personas, permanece frente a Cabo Verde después de que tres pasajeros murieron y varios otros enfermaran gravemente en un presunto brote de hantavirus. The Associated Press Compartir

“La misión de la OMS es ayudar a que el mundo sea un lugar seguro. Nuestra misión incluye a Estados Unidos, por lo que también queremos que la población estadounidense esté a salvo. Así que seguiremos colaborando por nuestra parte y proporcionando información para que la enfermedad no sea un problema en este país, ni en el resto del mundo”, aseguró.

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Tedros reflexionó sobre la necesidad de que se reconozca que “la seguridad sanitaria necesita universalidad y cualquier vacío, cualquier espacio que no esté cubierto, en realidad beneficia al virus”.

“La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, recalcó.

Estados Unidos oficializó su salida de la OMS el pasado 22 de enero, un año después del anuncio de esta decisión, una condición para hacerla efectiva.

Sin embargo, una segunda condición legal es que el país que quiera retirarse de la organización debe estar al día con sus contribuciones obligatorias, lo que en el caso de Estados Unidos no ocurre. Esta decisión ha privado a la OMS de cerca del 20 % de su financiación.