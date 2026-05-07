Se entrega uno de los imputados de asesinar a barbero en Arecibo

Manuel Alejandro Soto, de 23 años, uno de los imputados de asesinar al barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30, la madrugada del 26 de abril frente al Negocio Shanghai, en Arecibo, se entregó a la Policía.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el capitán Carlos Vélez Hernández, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, quien detalló que el imputado se entregó en la Comandancia.

Soto fue puesto bajo arresto por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía.

El imputado enfrenta cargos en ausencia por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.