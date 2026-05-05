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Policía pide ayuda para encontrar a imputados por el asesinato de barbero en Arecibo

Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, son considerados armados y peligrosos

5 de mayo de 2026 - 2:37 PM

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La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico continúa sin dar con el paradero de los dos hombres imputados por el asesinato del barbero Carlos Louis Santiago Maestre, de 30 años y vecino del pueblo de Utuado.

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Según la investigación realizada por el agente Carlos Cruz Román, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), el crimen ocurrió el 26 de abril tras una discusión entre la víctima y los imputados en un club nocturno, llamado Salón Victoria, ubicado en la calle Delfín Olmos, de ese municipio.

Los cargos contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo, fueron sometidos el 29 de abril ante la jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo.

Tras escuchar la prueba, la togada determinó causa para arresto en ausencia contra ambos. Además, expidió una orden de arresto en ausencia contra ambos con una fianza global de $4.5 millones.

La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo.
La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo. (Suministrada)

De acuerdo a la Uniformada, la evidencia levantada incluye vídeos de cámaras de seguridad y ruedas de confrontación fotográfica donde testigos identificaron a Soto y a Rivera como los supuestos responsables del crimen.

La Policía exhorta a cualquier persona que posea información que pueda conducir al arresto de estos dos hombres, considerados armados y peligrosos, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020.

La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo.
La jueza Mirna N. Solivan Plaud, del Tribunal de Arecibo, el 29 de abril, tres días después de los hechos, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en ausencia contra Manuel Alejandro Soto, de 23 años, y contra Kalib Javier Rivera, de 19, ambos residentes de Arecibo. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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