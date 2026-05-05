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La princesa Leonor, heredera al trono de España, vuela en un reactor de combate F-5

Visitó la Escuela Militar de Caza y Ataque de la base aérea de Talavera Real donde piloteó la nave

5 de mayo de 2026 - 3:08 PM

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Imagen facilitada este martes y tomada el pasado 21 de abril, de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, durante su visita, junto a sus compañeros de cuarto curso, al Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). (Casa de S.M. el Rey)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid- La princesa Leonor, primera en la línea de sucesión al trono de España, voló en un reactor de combate F-5, junto a un instructor, como parte de su formación militar en el Ejército del Aire, según informó este martes la Casa Real, que distribuyó imágenes de la instrucción.

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Dichas imágenes recogen la visita que el pasado 22 de abril realizó la princesa junto a sus compañeros de la Academia General del Aire, a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (oeste de España), donde voló en el reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios.

En esta escuela militar se instruye a los pilotos en el avión F-5, un avión de combate que en España se utiliza para la enseñanza del curso de Caza y Ataque, según explicó la Casa Real.

Otras de las imágenes distribuidas recogen también la visita que la princesa de Asturias realizó el pasado 21 de abril, junto a sus compañeros de cuarto curso, al ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (sureste de España).

Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Imagen facilitada este martes y tomada el pasado 22 de abril, de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, a bordo de un avión reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, en pleno vuelo en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, y que está dentro de la formación incluida en su plan de estudios.
Imagen facilitada este martes y tomada el pasado 22 de abril, de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, a bordo de un avión reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, en pleno vuelo en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, y que está dentro de la formación incluida en su plan de estudios. (Casa de S.M. el Rey)

Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento en esta base, donde se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.

El objetivo de esta visita era que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa está en su último año de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier (sureste de España), tras haber pasado por los Ejércitos de Tierra y la Armada.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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