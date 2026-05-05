Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: epidemiólogos de la OMS evalúan el caso

Epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo de un crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó el Gobierno español en un comunicado.

El Ministerio de Sanidad se reunió hoy con la OMS para tratar la situación del crucero MV Hondius, que se encuentra fondeado frente Cabo Verde, tras denegarle el gobierno de este país entrar en sus puertos.

Será un equipo de epidemiólogos de la propia OMS quien evalúe la situación para decidir qué ruta seguirá el buque, “sin que haya nada descartado, tampoco que vaya a Canarias” (islas atlánticas españolas), según un comunicado ministerial.

Con esta intervención, se conocerá el estado del pasaje, si hay más personas con síntomas, y qué contactos de alto o bajo riesgo pudiera haber, explicó Sanidad.

La OMS dijo hoy que se planea que el crucero se dirija a las Canarias, pero las autoridades españolas precisaron que la escala más pertinente se decidirá en función de los datos epidémicos que se recojan del barco.

PUBLICIDAD

“Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud”, remarcó en un mensaje en redes sociales.