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Tensión en la realeza: arrestan a hombre por amenazar al expríncipe Andrew

El sujeto, que portaba un arma de fuego, habría gritado “de forma intimidatoria”

7 de mayo de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo tomada el 6 de mayo de 2023 que muestra al expríncipe Andrew. (ANDY RAIN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias
Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
1 / 62 | Poder, secretos y polémica: un vistazo a los archivos inéditos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​ - The Associated Press
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Londres - Un hombre ha sido detenido en las cercanías de la residencia del expríncipe británico Andrew después de que lo insultara a gritos “de forma intimidatoria” y se hallara un arma en su posesión, según recoge este jueves el diario ‘The Telegraph’.

El hombre, que iba encapuchado, fue arrestado el miércoles bajo sospecha de “ofensas al orden público” y porque se encontró en su haber “un arma ofensiva”, aunque no parece que la blandiera cuando se dirigió al expríncipe, informó el medio citando fuentes policiales.

Se desconoce también qué tipo de insultos profirió contra el hermano del rey Charles III.

Andrew Mountbatten-Windsor salía de su domicilio en Sandringham, donde el rey lo realojó a finales del año pasado tras obligarlo a abandonar la imponente mansión de Royal Lodge donde habitaba hasta entonces, cuando un desconocido se acercó a él en el momento en que paseaba a sus perros.

El desconocido comenzó a gritarle y Andrew abandonó el lugar junto a los agentes que le proveen seguridad privada.

Poco después, la Policía de Norfolk se presentó en el lugar y detuvo al hombre.

El nombre de Andrew, que fue despojado de su título de Duque de York, ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por sus vínculos con el ya fallecido millonario y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, uno de los escándalos que más daño han causado a la imagen de la monarquía británica.

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