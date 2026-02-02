Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan como desaparecida a la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today”

Las autoridades de Arizona buscan a la mujer de 84 años

2 de febrero de 2026 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Savannah Guthrie asiste a la tercera gala anual del Día Mundial de la Salud Mental, organizada por Project Healthy Minds, en Spring Studios el jueves 9 de octubre de 2025, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tucson, Arizona - Las autoridades de Arizona están buscando a la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, cuya desaparición se denunció el fin de semana.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo en una rueda de prensa el domingo por la noche que Nancy Guthrie fue vista por última vez sobre las 9:30 p.m. del sábado en su casa de la zona de Tucson. Su familia denunció su desaparición hacia el mediodía del domingo. Nancy Guthrie tiene algunas dolencias físicas, pero no problemas cognitivos, dijo.

Los buscadores estaban utilizando drones y perros de búsqueda para buscar a Nancy Guthrie, dijo Nanos. Los equipos de búsqueda y rescate fueron apoyados por voluntarios y la Patrulla Fronteriza y el equipo de homicidios también estuvo involucrado, dijo. No es habitual que el equipo de homicidios se involucre en estos casos, dijo Nanos.

“Este caso destacó por lo que se nos describió en el lugar de los hechos y por lo que localizamos observando la escena”, dijo Nanos. No descartó que se tratara de un crimen.

Savannah Guthrie emitió un comunicado el lunes, informó el programa “Today” de la NBC.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: