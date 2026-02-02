Reportan como desaparecida a la madre de Savannah Guthrie, presentadora del programa “Today”

Tucson, Arizona - Las autoridades de Arizona están buscando a la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, cuya desaparición se denunció el fin de semana.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo en una rueda de prensa el domingo por la noche que Nancy Guthrie fue vista por última vez sobre las 9:30 p.m. del sábado en su casa de la zona de Tucson. Su familia denunció su desaparición hacia el mediodía del domingo. Nancy Guthrie tiene algunas dolencias físicas, pero no problemas cognitivos, dijo.

Los buscadores estaban utilizando drones y perros de búsqueda para buscar a Nancy Guthrie, dijo Nanos. Los equipos de búsqueda y rescate fueron apoyados por voluntarios y la Patrulla Fronteriza y el equipo de homicidios también estuvo involucrado, dijo. No es habitual que el equipo de homicidios se involucre en estos casos, dijo Nanos.

“Este caso destacó por lo que se nos describió en el lugar de los hechos y por lo que localizamos observando la escena”, dijo Nanos. No descartó que se tratara de un crimen.

Savannah Guthrie emitió un comunicado el lunes, informó el programa “Today” de la NBC.