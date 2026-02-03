¿Qué se sabe sobre la desaparición de la madre de Savannah Guthrie? Las claves para entender el caso

Las autoridades están buscando a la madre de 84 años de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, después de que, según dicen, fue llevada de su casa en Tucson, Arizona, en contra de su voluntad durante el fin de semana.

Es imperativo que Nancy Guthrie, quien fue vista por última vez la noche del sábado, sea encontrada pronto porque podría morir sin su medicación, dijo el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos.

El alguacil ofreció una conferencia de prensa el martes e instó al público a aportar pistas, pero reveló pocos detalles nuevos sobre la investigación. Los funcionarios ya terminaron de revisar minuciosamente la casa de Nancy Guthrie y la devolvieron a la familia, dijo Nanos.

Se negó a decir si se cree que la desaparición de Guthrie fue aleatoria o dirigida, o a describir la evidencia encontrada en la vivienda.

PUBLICIDAD

Según una persona familiarizada con la investigación, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los detalles del caso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, había señales de entrada forzada en la casa de Nancy Guthrie. Los investigadores también encontraron pruebas específicas en la vivienda que indican que hubo un secuestro nocturno, dijo la persona.

Esta imagen proporcionada por la Oficina del Alguacil del Condado de Pima, el lunes 2 de febrero de 2026, muestra una alerta por persona desaparecida de Nancy Guthrie. (The Associated Press)

Esto es lo que se sabe sobre el caso:

Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida tras no asistir a la iglesia

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del sábado en la casa donde vivía sola, ubicada en la acomodada zona de Catalina Foothills. Fue reportada como desaparecida el domingo. Alguien de una iglesia llamó a un familiar para decir que Guthrie no estaba allí, lo que llevó a la familia a revisar su casa y luego llamar al 911, dijo Nanos.

Inicialmente, los equipos de búsqueda utilizaron drones y perros, y contaron con el apoyo de voluntarios y de la Patrulla Fronteriza, señaló Nanos. Pero para la mañana del lunes, dijo, los equipos de búsqueda fueron retirados.

“No vemos esto tanto como una misión de búsqueda, sino como una escena del crimen”, afirmó el alguacil.

Según la persona familiarizada con la investigación, había señales de entrada forzada en la vivienda y varios objetos personales, incluidos el teléfono celular, la cartera y el automóvil de Guthrie, permanecían en la casa. De acuerdo con esa persona, los investigadores estaban revisando videos de vigilancia de viviendas cercanas e información de cámaras lectoras de matrículas del área, así como analizando datos de torres locales de telefonía celular. El motivo sigue siendo un misterio. Los investigadores no creen que el secuestro haya sido parte de un robo, una invasión de vivienda o un plan de secuestro para pedir rescate, dijo la persona.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó el martes si las autoridades la estaban buscando con vida, Nanos respondió: “Esperamos que sí”.

Se han recolectado muestras de ADN y se han enviado para su análisis como parte de la investigación. “Hemos recibido algunos resultados, pero nada que indique la existencia de sospechosos”, dijo el alguacil.

Savannah Guthrie. (Evan Agostini)

Savannah Guthrie pide oraciones para ayudar a traer a su madre de regreso a casa

Esta semana, Savannah Guthrie ha estado en Arizona y no ha aparecido en el escritorio de presentadores. En una publicación en redes sociales a última hora del lunes, pidió a sus seguidores que “eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que ella será sostenida por ellas en este mismo momento. Tráiganla a casa”.

Savannah Guthrie creció en Tucson, es la menor de tres hermanos, y su padre murió de un ataque al corazón cuando ella tenía solo 16 años. Se graduó de la Universidad de Arizona y anteriormente trabajó como reportera y presentadora en KVOA-TV en Tucson. Se unió a “Today” en 2011 y se convirtió en copresentadora al año siguiente.

Nancy Guthrie mantuvo unida a su familia tras la muerte de su esposo

Antes de la desaparición de la mujer, los espectadores llegaron a conocer a Nancy Guthrie a través del programa de su hija. Savannah Guthrie atribuyó a su madre el haber mantenido unida a la familia tras la muerte de su padre.

“Cuando mi papá murió, nuestra familia simplemente se aferró unos a otros con todas sus fuerzas porque fue un impacto enorme. Solo tratábamos de averiguar cómo convertirnos en una familia de cuatro cuando siempre habíamos sido una familia de cinco”, dijo en “Today” en 2017.

Agentes del orden público se encuentran fuera del hogar de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de Today. (Sejal Govindarao)

Durante una aparición en un reportaje que Savannah Guthrie hizo sobre su ciudad natal a finales del año pasado, le preguntaron qué hizo que la familia quisiera echar raíces en Tucson en la década de 1970.