Los seis cuerpos encontrados en un contenedor ferroviario en Texas eran personas procedentes de Honduras y México

Las seis personas que fueron localizadas sin vida dentro de un contenedor de carga en un patio ferroviario de Laredo, Texas, procedían de Honduras y México, incluido un niño de 14 años, y formaban parte de una operación de tráfico de personas en un tren de mercancías, según informaron autoridades el jueves.

La policía dio a conocer más detalles sobre el hallazgo del domingo en Laredo, cerca de la frontera con México, pero indicó que autoridades federales encabezan la investigación.

“No fallecieron en nuestra ciudad, pero fueron descubiertos aquí después de horas de sufrimiento”, señaló el alcalde de Laredo, Victor Treviño, en conferencia de prensa. “Exigimos justicia por la pérdida de estas vidas. No importa de dónde venían”.

Un empleado de Union Pacific halló los cuerpos. La forense del condado de Webb sospecha que la causa de muerte fue hipertermia, o golpe de calor, una conclusión que el alcalde repitió el jueves.

Las seis personas fueron colocadas en el contenedor el sábado en Del Rio, Texas, dos días después de que el tren partió de Long Beach, California, señaló Miguel Rodriguez Jr., jefe de la policía de Laredo.

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Indicó que el tren se dirigió al área de San Antonio desde Del Rio antes de llegar el domingo a Laredo. Esta ciudad es un concurrido puerto terrestre para el comercio en la frontera entre Estados Unidos y México, y frecuente punto de conexión para el traslado ilegal de personas.

“Al principio no sabíamos lo que teníamos. No sabíamos que se trataba de una situación de tráfico de personas”, subrayó Rodriguez, quien se negó a dar a conocer más detalles sobre la ruta.

El jefe de policía del condado de Bexar, Javier Salazar, declaró que cree que una séptima persona del grupo también murió. El cuerpo de un mexicano de 49 años fue localizado el lunes en el área de San Antonio, a unas 150 millas al norte de Laredo.

“Puede que lo hayan arrojado del tren después de que fue encontrado sin vida, o que se haya caído del tren y (muriera) a consecuencia de ello”, dijo Salazar a reporteros hace unos días.

El jefe de policía también reveló que la policía de San Antonio recibió una llamada el sábado de un familiar de alguien que estaba en el contenedor. El familiar había recibido informes sobre las condiciones opresivas. Salazar señaló que se envió a agentes, pero no encontraron el contenedor.

“Esta es mi estimación: 120, 150 grados (Fahrenheit) dentro de estas cosas”, dijo sobre el calor.

El tráfico de personas en trenes que cruzan la frontera ha sido una preocupación desde hace tiempo, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos suelen reducir la velocidad o detenerse por completo en México antes de cruzar la frontera. Eso crea una oportunidad para que los traficantes o inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando en el tren antes de que ingrese a territorio estadounidense.

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Dos traficantes fueron sentenciados a cadena perpetua el año pasado por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero en la historia del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron declarados culpables por la muerte de 53 migrantes, los cuales fueron localizados bajo temperaturas sofocantes en la parte trasera de un tráiler en Texas en 2022.