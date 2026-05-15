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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a un joven muerto y otro en condición delicada en apartamento de Fajardo

La Policía no descartó que la muerte se trate de una sobredosis

15 de mayo de 2026 - 10:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos jóvenes entre las edades de 20 a 25 años fueron encontrados, uno de ellos sin signos vitales y el otro en condición delicada, a las 5:53 p.m. del jueves en un apartamento del condominio Vista Real en Fajardo.

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Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó la situación.

De momento, la Policía desconoce lo que provocó la muerte de uno de los jóvenes, aunque no descartó que se trate de una sobredosis.

El segundo joven fue transportado a un hospital de la zona. La Uniformada no ofreció información sobre su condición de salud.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFajardoCICSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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