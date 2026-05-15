Encuentran a un joven muerto y otro en condición delicada en apartamento de Fajardo

Dos jóvenes entre las edades de 20 a 25 años fueron encontrados, uno de ellos sin signos vitales y el otro en condición delicada, a las 5:53 p.m. del jueves en un apartamento del condominio Vista Real en Fajardo.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó la situación.

De momento, la Policía desconoce lo que provocó la muerte de uno de los jóvenes, aunque no descartó que se trate de una sobredosis.

El segundo joven fue transportado a un hospital de la zona. La Uniformada no ofreció información sobre su condición de salud.