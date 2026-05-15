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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía busca a hombre imputado por caso de Ley de Armas y violencia doméstica

Contra Carlos Alberto Alejandro Andino, de 29 años, pesa una orden de arresto y una fianza de $825,000

15 de mayo de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Alberto Alejandro Andino es buscado por violencia doméstica y Ley de Armas. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Carlos Alberto Alejandro Andino, contra quien pesa una orden de arresto por un caso de violencia doméstica y Ley de Armas.

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El inspector José Fontánez Feliciano, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, indicó que Alejandro Andino, supuestamente, disparó contra la residencia de una mujer a quien maltrató psicológicamente. Los hechos ocurrieron el 18 de abril en San Juan.

La jueza Rocio Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra Alejandro Andino y fijó una fianza de $825,000.

Si usted tiene información que conduzca a la captura de Alejandro Andino, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020, o comunicarse con el Negociado de Inteligencia y Arrestos en los teléfonos 787-793-0457 o 1-800-981-3635.

Contra Alejandro Andino se expidió una orden de arresto con una fianza ascendente a $850 mil.
Contra Alejandro Andino se expidió una orden de arresto con una fianza ascendente a $850 mil. (Suministrada)
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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoArrestosTribunal de San JuanViolencia domésticaLey de Armas
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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