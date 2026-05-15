La Policía busca a hombre imputado por caso de Ley de Armas y violencia doméstica

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Carlos Alberto Alejandro Andino, contra quien pesa una orden de arresto por un caso de violencia doméstica y Ley de Armas.

El inspector José Fontánez Feliciano, director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, indicó que Alejandro Andino, supuestamente, disparó contra la residencia de una mujer a quien maltrató psicológicamente. Los hechos ocurrieron el 18 de abril en San Juan.

La jueza Rocio Alonso González, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto en ausencia contra Alejandro Andino y fijó una fianza de $825,000.

Si usted tiene información que conduzca a la captura de Alejandro Andino, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020, o comunicarse con el Negociado de Inteligencia y Arrestos en los teléfonos 787-793-0457 o 1-800-981-3635.