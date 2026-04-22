Buscan a adolescente de 17 años sospechoso de realizar tiroteo cerca de la Universidad de Iowa

Iowa City, Iowa- La policía está buscando a un joven de 17 años acusado de intento de asesinato tras un tiroteo ocurrido el domingo temprano en un distrito de vida nocturna cerca del campus de la Universidad de Iowa, dijeron las autoridades el miércoles.

Cinco personas fueron atendidas por heridas de bala, entre ellas tres estudiantes de la Universidad de Iowa. Una mujer permanecía en estado crítico el miércoles tras sufrir una herida en la cabeza que puso en peligro su vida, dijo el jefe de policía de Iowa City, Dustin Liston.

Las autoridades dijeron que se emitió una orden de arresto contra el joven de 17 años que presuntamente participó en la pelea, y añadieron que los informes indican que hasta 40 personas pueden haber estado involucradas. Los agentes habían sido enviados a la pelea y llegaron en 45 segundos, dijo Liston.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por KCRG, muestra a agentes de policía de Iowa City trabajando en el lugar de un tiroteo en el centro de la ciudad, cerca del campus de la Universidad de Iowa, el domingo 19 de abril de 2026. (KCRG vía AP) (The Associated Press)

Tras alejarse de los demás participantes, el sospechoso disparó presuntamente seis veces contra la concurrida zona peatonal, según Liston. La zona peatonal del centro de Iowa City está repleta de tiendas, bares y restaurantes.

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El menor de Cedar Rapids, Iowa, será acusado inicialmente como adulto, tal como exige la ley de Iowa para los cargos de delito grave forzoso contra una persona de 16 años o más, dijo Rachel Zimmermann Smith, fiscal del condado de Johnson.

Los cargos, que incluyen cinco tentativas de asesinato, se presentarán cuando se detenga al sospechoso, dijo.

Liston dijo que la investigación está en curso y se esperan cargos adicionales. Ya se han ejecutado unas tres docenas de órdenes de registro.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por KCRG, muestra a agentes de policía de Iowa City trabajando en el lugar de un tiroteo en el centro de la ciudad, cerca del campus de la Universidad de Iowa, el domingo 19 de abril de 2026. (KCRG vía AP) (The Associated Press)

“Seguiremos trabajando incansablemente para que los responsables rindan cuentas de sus actos”, declaró, y añadió que se anima a cualquier persona que tenga información sobre el incidente o sobre el sospechoso a que la facilite.