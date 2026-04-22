Roban más de $61,000 de farmacia en San Lorenzo al abrir cajero automático, máquinas tragamonedas y una caja fuerte

Una o varias personas escalaron una farmacia ubicada en San Lorenzo y robaron sobre $61,000 al abrir un cajero automático, máquinas tragamonedas y una caja fuerte.

La Policía indicó, en declaraciones escritas, que el o las personas responsables entraron a la farmacia Ruiz Belvis, en el barrio Quemados, forzando una tormentera enrollable (roll-up).

Una vez dentro del local, el o las personas abrieron un cajero automático, varias máquinas tragamonedas y una caja fuerte, cargando con $61,800.

Además, extrajeron del recetario medicamentos controlados no especificados valorados en $3,691.