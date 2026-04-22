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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban más de $61,000 de farmacia en San Lorenzo al abrir cajero automático, máquinas tragamonedas y una caja fuerte

El o las personas responsables también cargaron con medicamentos controlados

22 de abril de 2026 - 7:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante el escalamiento, el o las personas responsables también robaron $3,691 en medicamentos controlados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una o varias personas escalaron una farmacia ubicada en San Lorenzo y robaron sobre $61,000 al abrir un cajero automático, máquinas tragamonedas y una caja fuerte.

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La Policía indicó, en declaraciones escritas, que el o las personas responsables entraron a la farmacia Ruiz Belvis, en el barrio Quemados, forzando una tormentera enrollable (roll-up).

Una vez dentro del local, el o las personas abrieron un cajero automático, varias máquinas tragamonedas y una caja fuerte, cargando con $61,800.

Además, extrajeron del recetario medicamentos controlados no especificados valorados en $3,691.

La pesquisa está a cargo de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan LorenzoEscalamientoCICCaguasRobos
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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