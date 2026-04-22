Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Interceptan embarcación improvisada en el Pasaje de la Mona: repatrian a 21 migrantes

Un ocupante adicional que era buscado por la Policía de Puerto Rico permanece bajo arresto, reveló la Guardia Costera

22 de abril de 2026 - 4:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los migrantes repatriados fueron transferidos a una embarcación de la Armada de la República Dominicana el lunes por la tarde. (Coast Guard)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una embarcación improvisada con un grupo de migrantes que intentaba ingresar a Puerto Rico fue interceptada la noche del domingo en aguas del Pasaje de la Mona, al noroeste de Aguadilla, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos.

RELACIONADAS

En la travesía marítima irregular fueron identificados 22 migrantes, de los cuales 21 fueron repatriados por la tripulación del guardacostas Joseph Tezanos y transferidos durante la tarde del lunes a una embarcación de la Armada de la República Dominicana.

Otro de los migrantes, quien tenía una orden de arresto vigente en Puerto Rico y era buscado por la Policía, permanece detenido, confirmó la Guardia Costera. Hasta el momento, no se ha divulgado su identidad ni mayores detalles sobre el caso que enfrenta.

En el grupo había 18 hombres y dos mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana. Además, había dos sujetos de nacionalidad haitiana.

La interdicción ocurrió el domingo después de que una aeronave de la Rama de Aplicación Marítima y Aérea del Caribe de la Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante un patrullaje rutinario, detectó la embarcación en aguas internacionales.

El personal de guardia del Sector San Juan desvió al guardacostas Joseph Tezanos hacia la zona. Una vez allí, la tripulación desplegó la lancha de respuesta rápida del buque (Over the Horizon) e interceptó la embarcación sospechosa, añadió la Guardia Costera.

Una vez a bordo, los migrantes fueron procesados para determinar su identidad y, según el comunicado, se les proporcionó comida, agua, refugio y atención médica básica.

“Esta exitosa interdicción es el resultado de la sólida colaboración y la comprobada interoperabilidad entre la Guardia Costera y los socios de CBP, lo que resultó en 22 vidas salvadas”, dijo el teniente comandante Ross Markham, del guardacostas Joseph Tezanos.

“Advertimos a las personas que participan en estos viajes ilegales que sus vidas estarán en riesgo. Sumado a mares más agitados y vientos alisios notables, intentar este tipo de travesía en embarcaciones improvisadas y no aptas para la navegación, que a menudo están sobrecargadas y sin equipo de salvamento, es extremadamente peligroso”, agregó.

Markham recordó que los migrantes deben tener presente que pueden enfrentar procesamiento penal o ser repatriados a su país de origen o de procedencia.

La Guardia Costera y sus socios de la Operación Vigilant Sentry mantienen presencia continua en el Estrecho de Florida, el Pasaje de Barlovento y de la Mona y el mar Caribe.

Tags
Breaking NewsIsla de MonaGuardia CosteraInmigrantesRepública DominicanaHaití
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: