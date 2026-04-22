Interceptan embarcación improvisada en el Pasaje de la Mona: repatrian a 21 migrantes
Un ocupante adicional que era buscado por la Policía de Puerto Rico permanece bajo arresto, reveló la Guardia Costera
22 de abril de 2026 - 4:23 PM
22 de abril de 2026 - 4:23 PM
Una embarcación improvisada con un grupo de migrantes que intentaba ingresar a Puerto Rico fue interceptada la noche del domingo en aguas del Pasaje de la Mona, al noroeste de Aguadilla, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos.
En la travesía marítima irregular fueron identificados 22 migrantes, de los cuales 21 fueron repatriados por la tripulación del guardacostas Joseph Tezanos y transferidos durante la tarde del lunes a una embarcación de la Armada de la República Dominicana.
Otro de los migrantes, quien tenía una orden de arresto vigente en Puerto Rico y era buscado por la Policía, permanece detenido, confirmó la Guardia Costera. Hasta el momento, no se ha divulgado su identidad ni mayores detalles sobre el caso que enfrenta.
En el grupo había 18 hombres y dos mujeres que afirmaron ser ciudadanos de la República Dominicana. Además, había dos sujetos de nacionalidad haitiana.
La interdicción ocurrió el domingo después de que una aeronave de la Rama de Aplicación Marítima y Aérea del Caribe de la Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), durante un patrullaje rutinario, detectó la embarcación en aguas internacionales.
El personal de guardia del Sector San Juan desvió al guardacostas Joseph Tezanos hacia la zona. Una vez allí, la tripulación desplegó la lancha de respuesta rápida del buque (Over the Horizon) e interceptó la embarcación sospechosa, añadió la Guardia Costera.
Una vez a bordo, los migrantes fueron procesados para determinar su identidad y, según el comunicado, se les proporcionó comida, agua, refugio y atención médica básica.
“Esta exitosa interdicción es el resultado de la sólida colaboración y la comprobada interoperabilidad entre la Guardia Costera y los socios de CBP, lo que resultó en 22 vidas salvadas”, dijo el teniente comandante Ross Markham, del guardacostas Joseph Tezanos.
“Advertimos a las personas que participan en estos viajes ilegales que sus vidas estarán en riesgo. Sumado a mares más agitados y vientos alisios notables, intentar este tipo de travesía en embarcaciones improvisadas y no aptas para la navegación, que a menudo están sobrecargadas y sin equipo de salvamento, es extremadamente peligroso”, agregó.
Markham recordó que los migrantes deben tener presente que pueden enfrentar procesamiento penal o ser repatriados a su país de origen o de procedencia.
La Guardia Costera y sus socios de la Operación Vigilant Sentry mantienen presencia continua en el Estrecho de Florida, el Pasaje de Barlovento y de la Mona y el mar Caribe.
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