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Sismo de magnitud 6.2 sacude Cuba

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana

8 de junio de 2026 - 3:39 PM

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El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe. (Ernesto Mastrascusa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

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El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla, según publicó el medio oficialista Cubadebate.

El temblor se sintió en todo el tercio occidental de la isla, incluida La Habana, según reportes de residentes, sobre todo en edificios altos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó por su parte que este sismo alcanzó una magnitud de 6.1 y lo situó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas.En la ciudad de General Santos se derrumbaron algunos edificios y las principales infraestructuras sufrieron daños por el seísmo.Según Bacolcol, el seísmo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros, a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.
1 / 15 | Desolación en Filipinas: así quedaron las zonas afectadas por fuerte terremoto de 7.8. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el lunes el sur de Filipinas, matando al menos a 32 personas, hiriendo a más de otras 200, la mayoría en edificios dañados, y enviando un tsunami de 3 pies (1 metro) a las costas cercanas. - Manman Dejeto

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6.1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba. Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre de 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6.0 y 6.7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos temblores dejaron diez personas heridas y más de 8,600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6,000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

En 2025, fueron registrados 4,535 terremotos en la isla, aunque tan sólo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región, que abarca de la República Dominicana a México, en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

Este lunes se produjo un gran terremoto en la isla filipina de Mindanao, con una magnitud de 7.8 en la escala abierta de Richter. Hasta el momento las autoridades locales han identificado a 35 víctimas mortales y más de un centenar de personas permanecen desaparecidas.

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