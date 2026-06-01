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Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central de Chile

No hay heridos ni riesgo de tsunami

1 de junio de 2026 - 8:08 PM

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Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un sismo de magnitud 6.0 se registró la tarde de este domingo en la zona central de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 5:34 p.m. hora local y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso, con una profundidad de 30 kilómetros, según el comunicado del organismo.

El temblor pudo ser percibido en la capital, Santiago, y toda la Región Metropolitana, la Región de Coquimbo, la Región de O’Higgins y la Región del Maule.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se trata de un sismo de mediana intensidad y que, preliminarmente, no se registran daños a personas ni a infraestructura crítica.

El informe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), por su parte, descartó amenaza de tsunami para las costas de Chile.

Luego del primer sismo, se percibieron dos movimientos telúricos adicionales.

El primero fue de magnitud 4.6, ocurrido a las 17.46 horas y con su epicentro a 17 kilómetros al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros. El segundo fue de magnitud 5.2, localizado a 31 kilómetros al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 kilómetros.

Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9.6 en la escala abierta de Richter.

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