A segunda fase de rehabilitación el Albergue de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia

La administración de Jenniffer González asignó cerca de $2.7 millones para la segunda fase de las obras de rehabilitación en el Albergue de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia.

Garibaldi Adorno, asesor de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó, en conferencia de prensa, que lo que se busca es convertir el lugar en una instalación “moderna y de avanzada”.

“Se ha impulsado una modernización integral que hoy se refleja en nuevos protocolos, en personal especializado e inversión en tecnología y seguridad, alianzas interagenciales para mejorar el funcionamiento y la operación del albergue”, dijo Adorno, quien destacó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó los $2.7 millones para los trabajos en el albergue.

Adorno recordó, además, que, el pasado 26 de abril, la gobernadora firmó la nueva Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos, que, enfatizó, “reconceptualiza el albergue, clarifica que está bajo la administración del jefe de los fiscales, y lo organiza en dos secciones separadas, para atender por separado a las víctimas de delito y a los testigos cooperadores”.

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Sus expresiones se produjeron durante la conferencia dominical que realiza La Fortaleza denominada “Asunto Semanal”.

Adorno dijo que cuentan con el apoyo de otras agencias, como el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y el Departamento de Recreación y Deportes.