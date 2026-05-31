“Fue un ejemplo de lucha y dedicación”: despiden a Ismael Guadalupe agradeciéndole sus gestas
Familiares, amigos y compañeros de lucha recordaron la trayectoria militante del activista fallecido el 20 de mayo
31 de mayo de 2026 - 6:54 PM
31 de mayo de 2026 - 6:54 PM
Vieques - Los amigos y familiares de Ismael Guadalupe, el veterano activista viequense fallecido el martes, de 20 de mayo, se reunieron este domingo para despedirlo, y apenas minutos después de comenzado el velorio, se formó, de manera espontánea, lo que, desde el punto de vista de los presentes, era el mejor homenaje a una persona que dedicó su vida a la lucha por la paz de su pueblo: un piquete, bajo un candente sol, con pleneros, reclamando, una vez más, justicia para esta isla municipio.
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