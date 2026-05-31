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prima:“Fue un ejemplo de lucha y dedicación”: despiden a Ismael Guadalupe agradeciéndole sus gestas

Familiares, amigos y compañeros de lucha recordaron la trayectoria militante del activista fallecido el 20 de mayo

31 de mayo de 2026 - 6:54 PM

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El dirigente independentista Julio Muriente y su hija Aurora portan una pancarta en homenaje a Ismael Guadalupe durante su velorio en Vieques. (alexis.cedeno)
Benjamín Torres Gotay
Por Benjamín Torres Gotay
Subdirector de Proyectos Especialesbenjamin.torres@gfrmedia.com

Vieques - Los amigos y familiares de Ismael Guadalupe, el veterano activista viequense fallecido el martes, de 20 de mayo, se reunieron este domingo para despedirlo, y apenas minutos después de comenzado el velorio, se formó, de manera espontánea, lo que, desde el punto de vista de los presentes, era el mejor homenaje a una persona que dedicó su vida a la lucha por la paz de su pueblo: un piquete, bajo un candente sol, con pleneros, reclamando, una vez más, justicia para esta isla municipio.

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ViequesMarina de Guerra de Estados UnidosIsmael Guadalupe
ACERCA DEL AUTOR
Benjamín Torres Gotay
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Benjamín Torres Gotay es periodista y escritor. Nacido en noviembre de 1968 en Santa Isabel, Puerto Rico, ha ejercido el periodismo desde 1992. Posee un Bachillerato en Periodismo de la Universidad...
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