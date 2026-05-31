Vieques - Los amigos y familiares de Ismael Guadalupe, el veterano activista viequense fallecido el martes, de 20 de mayo, se reunieron este domingo para despedirlo, y apenas minutos después de comenzado el velorio, se formó, de manera espontánea, lo que, desde el punto de vista de los presentes, era el mejor homenaje a una persona que dedicó su vida a la lucha por la paz de su pueblo: un piquete, bajo un candente sol, con pleneros, reclamando, una vez más, justicia para esta isla municipio.