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Negociado para el Manejo de Emergencias asegura estar listo para la temporada de huracanes

El comisionado Ángel Jiménez afirmó que existe coordinación estratégica con los municipios y con personal de FEMA

31 de mayo de 2026 - 6:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ayer, Rosselló Nevares anunció que había solicitado agregar esos 15 municipios a la declaración presidencial federal de desastre, aprobada el pasado 10 de septiembre tras el paso cercano del huracán Irma.
La temporada de huracanes comienza este lunes, 1 de junio, y se extiende hasta el 30 de noviembre. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La coordinación con los municipios y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), así como talleres para capacitar a comunidades y la evaluación de los planes antirriesgo de LUMA Energy y Genera PR, forman parte de los elementos que ha atendido el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) como parte de los preparativos para la nueva temporada de huracanes, que comienza este lunes.

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“Junto al general (Arthur) Garffer (secretario de Seguridad Pública), tuvimos una videollamada con el administrador interino de FEMA, Robert Fenton, y con el administrador regional, Chris Garnett, para discutir estrategias de preparación, coordinación y respuesta ante la temporada de huracanes, o sea, que mucho antes de comenzar la temporada, ya tuvimos esa llamada para alinear todas las estrategias que nosotros hemos estado trabajando y que vamos a seguir trabajando durante esta temporada de huracanes”, sostuvo este domingo el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

Aseguró que la comunicación con FEMA es “espectacular”. “Es importante que todo Puerto Rico conozca que nuestras comunicaciones con FEMA son espectaculares. Yo podría decir más cercanas que nunca. FEMA está listo para asistirnos”, dijo el funcionario.

“La comunicación con los municipios es fundamental. De hecho, nosotros hemos fortalecido esa área. Recordemos, y tenemos que remontarnos a la doctrina federal... que establece la respuesta y todas las fases de emergencia, establece que como líneas primarias, la primera línea de respuesta son los municipios”, agregó.

Bajo esta administración, el presidente Donald Trump ha insistido en que deben ser los gobiernos estatales y locales –y no el aparato federal a través de FEMA– los encargados, en primera instancia, de atender emergencias como los desastres naturales. Sin embargo, el mandatario estadounidense no ha tomado una determinación todavía sobre las acciones que se requerirían para cumplir con ese objetivo.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez, dijo que los municipios tienen registros de las personas encamadas, entre otros datos relevantes en el contexto de una emergencia.
El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez, dijo que los municipios tienen registros de las personas encamadas, entre otros datos relevantes en el contexto de una emergencia. (Carlos Giusti/Staff)

Jiménez destacó, entre otras cosas, que los municipios “tienen al día” los registros de las personas encamadas, entre otra información necesaria en el contexto de una emergencia.

Estoy convencido que hay mucha más información hoy que la que tuvieron cuando María. Y eso ya es un adelanto. Pero, como siempre, tenemos que conocer que estos son documentos vivos”, sostuvo el comisionado del NMEAD.

Respecto a LUMA Energy y Genera PR, Jiménez indicó que ya entregaron los planes antirriesgo con su estrategia de respuesta a una emergencia.

“No solo lo entregaron, nosotros participamos con ellos en uno de los ejercicios. O sea, que estamos, al unísono, trabajando con ellos”, subrayó.

Además, dijo que el NMEAD está ofreciendo talleres a las comunidades, libres de costo, sobre cómo atender emergencias. “Hemos estado impactando con diferentes entrenamientos, preparando la comunidad, entre ellos, los Community Emergency Response Team (Equipo Comunitario de Respuesta ante Emergencias, en español)... Se pueden comunicar con el NMEAD al (787) 724-0124, piden el área de preparación (para solicitarlos)”, enfatizó.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles. (Ramon "Tonito" Zayas)

Nuevo equipo para el DRNA

De otra parte, en la misma conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, dijo que destinaron $1,533,223 para la compra de patrullas, armas de fuego y sistemas de computadora.

Entre los vehículos adquiridos,destacó, hay uno para el transporte de armas y así evitar hacerlo en vehículos regulares. También el DRNA adquirió un vehículo para el transporte de animales.

“Además de esto, por primera vez en la historia, el Cuerpo de Vigilantes unificó las armas. Tenemos una misma arma de reglamento para todos los vigilantes. Son Glock 23, quinta generación. Esto nos da una ventaja que, en cualquier altercado que tengan que responder los compañeros vigilantes, se pueden transferir los peines o las balas”, precisó Quiles.

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Temporada de huracanesLUMA EnergyLUMAGenera PRNMEAD
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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