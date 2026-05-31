Negociado para el Manejo de Emergencias asegura estar listo para la temporada de huracanes

“Junto al general (Arthur) Garffer (secretario de Seguridad Pública), tuvimos una videollamada con el administrador interino de FEMA, Robert Fenton, y con el administrador regional, Chris Garnett, para discutir estrategias de preparación, coordinación y respuesta ante la temporada de huracanes, o sea, que mucho antes de comenzar la temporada, ya tuvimos esa llamada para alinear todas las estrategias que nosotros hemos estado trabajando y que vamos a seguir trabajando durante esta temporada de huracanes”, sostuvo este domingo el comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez, en conferencia de prensa en La Fortaleza.

Aseguró que la comunicación con FEMA es “espectacular”. “Es importante que todo Puerto Rico conozca que nuestras comunicaciones con FEMA son espectaculares. Yo podría decir más cercanas que nunca. FEMA está listo para asistirnos”, dijo el funcionario.

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“La comunicación con los municipios es fundamental. De hecho, nosotros hemos fortalecido esa área. Recordemos, y tenemos que remontarnos a la doctrina federal... que establece la respuesta y todas las fases de emergencia, establece que como líneas primarias, la primera línea de respuesta son los municipios”, agregó.

Bajo esta administración, el presidente Donald Trump ha insistido en que deben ser los gobiernos estatales y locales –y no el aparato federal a través de FEMA– los encargados, en primera instancia, de atender emergencias como los desastres naturales. Sin embargo, el mandatario estadounidense no ha tomado una determinación todavía sobre las acciones que se requerirían para cumplir con ese objetivo.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez, dijo que los municipios tienen registros de las personas encamadas, entre otros datos relevantes en el contexto de una emergencia. (Carlos Giusti/Staff)

Jiménez destacó, entre otras cosas, que los municipios “tienen al día” los registros de las personas encamadas, entre otra información necesaria en el contexto de una emergencia.

“Estoy convencido que hay mucha más información hoy que la que tuvieron cuando María. Y eso ya es un adelanto. Pero, como siempre, tenemos que conocer que estos son documentos vivos”, sostuvo el comisionado del NMEAD.

Respecto a LUMA Energy y Genera PR, Jiménez indicó que ya entregaron los planes antirriesgo con su estrategia de respuesta a una emergencia.

“No solo lo entregaron, nosotros participamos con ellos en uno de los ejercicios. O sea, que estamos, al unísono, trabajando con ellos”, subrayó.

Además, dijo que el NMEAD está ofreciendo talleres a las comunidades, libres de costo, sobre cómo atender emergencias. “Hemos estado impactando con diferentes entrenamientos, preparando la comunidad, entre ellos, los Community Emergency Response Team (Equipo Comunitario de Respuesta ante Emergencias, en español)... Se pueden comunicar con el NMEAD al (787) 724-0124, piden el área de preparación (para solicitarlos)”, enfatizó.

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El secretario del DRNA, Waldemar Quiles. (Ramon "Tonito" Zayas)

Nuevo equipo para el DRNA

De otra parte, en la misma conferencia de prensa, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, dijo que destinaron $1,533,223 para la compra de patrullas, armas de fuego y sistemas de computadora.

Entre los vehículos adquiridos,destacó, hay uno para el transporte de armas y así evitar hacerlo en vehículos regulares. También el DRNA adquirió un vehículo para el transporte de animales.