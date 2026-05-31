Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Los colombianos votaron el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país sudamericano, eligiendo entre candidatos con visiones radicalmente diferentes sobre el futuro de la paz en una nación marcada por décadas de conflicto armado.

Las urnas cerraron después de ocho horas de votación y las autoridades electorales comenzaron el conteo de los votos. Se esperaba que los primeros resultados estuvieran disponibles en cuestión de horas.

La votación, considerada un referéndum sobre las políticas del presidente saliente, Gustavo Petro, tuvo lugar diez años después de que Colombia firmara un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).

Ese acuerdo ofreció la esperanza de romper el ciclo de violencia entre grupos rebeldes y el gobierno, pero desde entonces la violencia ha resurgido con fuerza, alcanzando un punto crítico en el período previo a las elecciones presidenciales. Los grupos criminales han incrementado el uso de drones para ataques, la campaña electoral se ha visto afectada por acciones armadas y, en junio pasado, el político de 39 años y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado a tiros durante un mitin político.

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En un país donde la búsqueda de la paz ha sido durante mucho tiempo parte fundamental de la cultura política, la cuestión de cómo abordar el conflicto vuelve a dividir a la nación.

Se espera que el resultado electoral envíe un mensaje a América Latina en un momento en que los votantes están abandonando cada vez más a líderes que promovían políticas progresistas —como ofrecer oportunidades a los jóvenes, combatir la corrupción y resolver los problemas de seguridad— para inclinarse hacia estrategias de seguridad más duras, como las aplicadas en El Salvador. La elección también se produce mientras la administración de Donald Trump ejerce una presión renovada sobre la región.

“Las elecciones de hoy no solo son importantes para nosotros, sino para toda América Latina”, dijo Juan Acevedo, un sociólogo de 62 años, al salir de un centro de votación en la capital colombiana el domingo por la mañana. “Quien gane aquí indicará a la región si las políticas progresistas continuarán o si habrá un regreso hacia la derecha”.

1 / 12 | En imágenes: así se ve la jornada en las elecciones presidenciales de Colombia. Los colombianos votan el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana, eligiendo entre candidatos con visiones radicalmente divergentes sobre el futuro de la paz en un país atormentado por décadas de conflicto armado. - Matias Delacroix 1 / 12 En imágenes: así se ve la jornada en las elecciones presidenciales de Colombia Los colombianos votan el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la nación sudamericana, eligiendo entre candidatos con visiones radicalmente divergentes sobre el futuro de la paz en un país atormentado por décadas de conflicto armado. Matias Delacroix Compartir

Tres principales candidatos con enfoques muy distintos

Hay 11 candidatos compitiendo por la presidencia, pero la elección se ha convertido esencialmente en una contienda entre tres aspirantes principales.

El senador y constructor de paz Ivan Cepeda, aliado de Petro, lidera las encuestas y promete continuar con la iniciativa de “paz total” de Petro, negociando con los grupos rebeldes restantes y firmando acuerdos de paz para intentar resolver la crisis persistente.

Aunque el plan de paz ha tenido resultados limitados, ya que grupos criminales han aprovechado los ceses al fuego con el gobierno, Cepeda y Petro mantienen un importante apoyo gracias a políticas progresistas impulsadas durante el mandato de Petro, como el aumento del salario mínimo.

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Compitiendo contra Cepeda están Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, quienes han prometido enfrentar a los grupos armados con una estrategia mucho más dura.

De la Espriella, un abogado conocido por su estilo combativo y apodado “El Tigre”, ha ganado apoyo en las últimas semanas al presentarse como un outsider dispuesto a replicar las tácticas de mano dura utilizadas en El Salvador contra las pandillas, una estrategia que redujo significativamente la violencia, pero que también generó acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Tanto Cepeda como De la Espriella acudieron a votar el domingo rodeados de fuertes medidas de seguridad, con agentes sosteniendo escudos antibalas sobre sus cabezas.

Valencia es considerada la protegida política del expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010 con un fuerte respaldo de Estados Unidos y cuyo gobierno logró debilitar a las FARC mediante una ofensiva militar que también tuvo un alto costo para la población civil.

Tanto De la Espriella como Valencia han destacado su afinidad con Trump, pese a que este ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier otro presidente estadounidense en décadas y ha presionado a países como Colombia, Ecuador y México para que intensifiquen la lucha contra los grupos criminales.

Si ningún candidato obtiene al menos el 50 % de los votos —algo extremadamente raro en Colombia— los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta en junio.

Un perro al lado de una urna de votación en Bogotá. (Matias Delacroix)

Los colombianos también discrepan sobre cómo combatir la violencia

María Eugenia, una costurera de 57 años que trabajaba cosiendo unos jeans el viernes en el centro de Bogotá, dijo que apoyaría una ofensiva total contra los grupos criminales en expansión, independientemente del costo humano.

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Aunque valoró los esfuerzos de Petro para mejorar la infraestructura médica del país, afirmó que votaría por De la Espriella porque la violencia en las zonas rurales se ha desbordado. En su opinión, negociar acuerdos de paz equivale simplemente a “recompensar” a los grupos armados.

“Por supuesto, cuando se actúa con mano dura siempre habrá debate”, dijo. “Pero algunas personas tendrán que caer para limpiar lo que necesita ser limpiado”.

Otros, como Acevedo, sostienen que una estrategia de seguridad como la promovida por De la Espriella supondría volver a campañas militares del pasado que, según él, solo reforzaron el ciclo de violencia colombiano.

Explicó que planeaba votar por Cepeda y añadió que, aunque el gobierno no ha cumplido todas sus promesas —al no lograr aprobar reformas ambiciosas ni reducir significativamente la violencia—, considera preferible continuar con los esfuerzos de la coalición gobernante para abordar el problema desde una perspectiva diferente.

También señaló que su principal crítica a la administración Petro es el fortalecimiento de los grupos criminales durante las negociaciones con el gobierno. Espera que, si Cepeda resulta elegido, logre un mejor equilibrio entre negociar la paz y mantener el control sobre esos grupos.