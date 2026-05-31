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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un motociclista en San Juan al chocar con muro de concreto en Barrio Obrero

La víctima tenía 42 años

31 de mayo de 2026 - 2:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso fue investigado por la División de Patrullas de Carreteras de San Juan. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un motociclista falleció al chocar con un muro de concreto frente al residencial Las Margaritas en el sector de Barrio Obrero en San Juan a las 5:37 a.m. del domingo.

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Según un informe de la Policía, la víctima fue identificada como Dewin Sánchez Serrano de 42 años.

El hombre fue llevado al hospital Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica, pero falleció después a causa de las heridas sufridas.

El caso fue investigado por la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.

Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.Ese mismo día también se registró otro asesinato, esta vez en la entrada del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras. La investigación preliminar apunta a que el occiso, que no ha sido identificado, vigilaba un punto de drogas.La Policía también investiga la muerte de Gemillies Lozada Navarro, de 25 años y residente de Loíza, quien, presuntamente, fue asesinada en el interior de su vehículo Hyundai Tucson. Según la Policía, Lozada Navarro fue víctima de feminicidio a manos de su expareja, quien, supuestamente, le realizó múltiples disparos. El hombre, que no ha sido identificado, resultó herido y recibe atención en el Hospital Universitario Dr. Federico Trilla, en Carolina.
1 / 9 | Sin freno la violencia: varios crímenes que marcaron el fin de mayo en Puerto Rico. Un joven fue asesinado en la noche del viernes 22 de mayo en los predios de un estacionamiento del complejo recreativo La Guancha, en Ponce. La víctima fue identificada como Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años, quien murió tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala. La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce. - Alex Figueroa Cancel
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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