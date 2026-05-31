Muere un motociclista en San Juan al chocar con muro de concreto en Barrio Obrero
La víctima tenía 42 años
31 de mayo de 2026 - 2:25 PM
31 de mayo de 2026 - 2:25 PM
Un motociclista falleció al chocar con un muro de concreto frente al residencial Las Margaritas en el sector de Barrio Obrero en San Juan a las 5:37 a.m. del domingo.
Según un informe de la Policía, la víctima fue identificada como Dewin Sánchez Serrano de 42 años.
El hombre fue llevado al hospital Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica, pero falleció después a causa de las heridas sufridas.
El caso fue investigado por la División de Patrullas de Carreteras de San Juan.
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