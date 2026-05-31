Jenniffer González celebra fiesta de playa con simpatizantes, pero con poca presencia de funcionarios electos

Tras meses sin celebrar actos políticos, la gobernadora Jenniffer González encabezó la noche del sábado una fiesta playera en la que cobró $150 por la entrada general y $600 para el público VIP (con acceso exclusivo), en las instalaciones de Vivo Beach Club, en Carolina.

“(Fue) bien amena y bien concurrida. Cumplió el cometido, que era recaudar fondos”, indicó a este medio el representante Jorge “Georgie” Navarro, quien asistió a la actividad.

Oriol Campos, tesorero del comité de campaña de la gobernadora y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), no contestó llamadas de este medio.

El evento, sin embargo, no contó con la participación de alcaldes novoprogresistas y, entre los legisladores, solo estuvieron Navarro y Elinette González, comentó el representante.

“Yo no vi alcaldes allí. Estaba el secretario del partido, Jorge Santini, y Aníbal Vega Borges, que es el comisionado (electoral). (Carlos) ‘Johnny’ Méndez no estaba”, sostuvo Navarro, quien estimó en 1,000 personas la asistencia en el local de Isla Verde. “Estaba lleno”, afirmó.

PUBLICIDAD

En sus cuentas en redes sociales, la gobernadora colocó múltiples fotos de la actividad, convocada de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

Navarro, además, comentó que, al llegar al evento, a los asistenets se les obsequió una silla de playa, y quienes desearan consumir bebidas alcohólicas podían comprar un vaso por $40 que les posibilitaba adquirirlas libres de costo en cualquier barra del lugar.

La gobernadora arribó a la fiesta cerca de las 7:00 p.m., y no estuvo acompañada por su esposo, José “Yovín” Vargas, precisó Navarro.

De acuerdo con los informes de ingresos y gastos sometidos ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el comité de campaña de la gobernadora, de enero a marzo, tuvo ingresos por $278,900 y gastos por $550,747.46. Ese trimestre, la mandataria no tuvo eventos de recaudación, y sus ingresos provinieron de donativos individuales.

En abril, El Nuevo Día reseñó que hubo un intento por hacer una actividad política, que no se concretó, e involucraba a un contratista de la Junta Reglamentadora del Servicio Público, a un costo de $2,500 por persona.

El trimestre anterior –de octubre a diciembre de 2025–, el comité de campaña de González registró, ante la OCE, $0 en el renglón de recaudos.