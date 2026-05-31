Radican cargos contra hombre que agredió a policía en medio de forcejeo durante operativo en La Perla

Las autoridades radicaron cargos este domingo contra Leonel Martínez González, de de 23 años, por agredir a un agente de la División de Inteligencia de San Juan durante un operativo en la barriada La Perla, en el Viejo San Juan.

El incidente ocurrió el sábado a eso de las 12:10 a.m. en la intersección de las calles Lucila Silva y Agustín Aponte.

La capitana Wanda Torres, directora auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, explicó que el incidente ocurrió en medio de un plan de trabajo dirigido a inspeccionar negocios en el Viejo San Juan y La Perla para verificar si sus permisos estaban al día.

La oficial indicó que, cuando los agentes bajaron a La Perla, divisaron un grupo de entre siete a 12 personas quienes, presuntamente, al detectar la presencia policial, rodearon a los oficiales. En medio del forcejeo entre ambos grupos, se escucharon disparos, el oficial de la División de Inteligencia fue agredido y un sargento también resultó con heridas de bala.

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Parte de la evidencia ocupada en la intervención en La Perla, según la Policía. (Suministrada)

Contra Martínez González se radicaron cargos por violación agresión grave a un funcionario público en el desempeño de sus funciones y por infracciones a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico, relacionados con la posesión de un arma de fuego sin licencia y con apuntar y disparar un arma de fuego.

La prueba fue presentada ante la jueza Liza M. Durán, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto por todos los cargos y le impuso una fianza global de $300,000.

El individuo no prestó la fianza, por lo que fue ingresado en la Institución Correccional 705 de Bayamón. La vista preliminar fue señalada para el próximo 12 de junio de 2026 en la Sala 605 del Tribunal de San Juan.

Como parte de la intervención, las autoridades arrestaron a cuatro personas, entre ellas Jackson Luis Nieves Mercado, quien figuraba como fugitivo y era considerado violento por la Policía.

El caso de Nieves Mercado, quien cumplía una sentencia por violaciones a la Ley de Armas y tenía una orden de arresto en su contra tras presuntamente cortarse y removerse un grillete electrónico, quedó en manos de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

La Policía informó el domingo que “la División de Inteligencia de San Juan continuará consultando cargos contra otro de los arrestados por violaciones a la Ley de Armas”.

Mientras que ayer sábado se informó que todos los detenidos tenían antecedentes penales, excepto una persona detenida por obstrucción a la justicia, quien fue citada posteriormente.

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