Encuentran dos cuerpos en una residencia incendiada en Mayagüez

Dos cuerpos calcinados fueron encontrados en la mañana del domingo por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos durante fuego reportado en una residencia, ubicada en el barrio Limón, en Mayagüez.

La portavoz de los Bomberos, Ivonne Rosario, indicó que, de inmediato, no se podía determinar la identidad de los cuerpos.

“Unidades de bomberos de Mayagüez y Añasco están en la escena y el ‘fire marshal’ va de camino”, sostuvo Rosario.

El incendio fue reportado a eso de las 6:30 a.m., precisó la portavoz.

La Policía, por su parte, precisó que el incendio ocurrió en el sector Tres Caminos, en la PR-105.