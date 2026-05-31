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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran dos cuerpos en una residencia incendiada en Mayagüez

Bomberos de Añasco y Mayagüez respondieron a la emergencia

31 de mayo de 2026 - 8:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio fuer reportado a eso de las 6:30 a.m. del domingo. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Dos cuerpos calcinados fueron encontrados en la mañana del domingo por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos durante fuego reportado en una residencia, ubicada en el barrio Limón, en Mayagüez.

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La portavoz de los Bomberos, Ivonne Rosario, indicó que, de inmediato, no se podía determinar la identidad de los cuerpos.

“Unidades de bomberos de Mayagüez y Añasco están en la escena y el ‘fire marshal’ va de camino”, sostuvo Rosario.

El incendio fue reportado a eso de las 6:30 a.m., precisó la portavoz.

La Policía, por su parte, precisó que el incendio ocurrió en el sector Tres Caminos, en la PR-105.

“Al llegar la Policía al lugar, encuentran una residencia de madera incendiada y dos cuerpos calcinados, una mujer y un hombre, aproximadamente de 70 años, los cuales aún no han sido identificados”, señaló la Uniformada, en un informe preliminar.

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Bomberos de Puerto RicoFuegoIncendiosMayagüezPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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