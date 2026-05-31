Encuentran dos cuerpos en una residencia incendiada en Mayagüez
Bomberos de Añasco y Mayagüez respondieron a la emergencia
31 de mayo de 2026 - 8:30 AM
31 de mayo de 2026 - 8:30 AM
Dos cuerpos calcinados fueron encontrados en la mañana del domingo por personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos durante fuego reportado en una residencia, ubicada en el barrio Limón, en Mayagüez.
La portavoz de los Bomberos, Ivonne Rosario, indicó que, de inmediato, no se podía determinar la identidad de los cuerpos.
“Unidades de bomberos de Mayagüez y Añasco están en la escena y el ‘fire marshal’ va de camino”, sostuvo Rosario.
El incendio fue reportado a eso de las 6:30 a.m., precisó la portavoz.
La Policía, por su parte, precisó que el incendio ocurrió en el sector Tres Caminos, en la PR-105.
“Al llegar la Policía al lugar, encuentran una residencia de madera incendiada y dos cuerpos calcinados, una mujer y un hombre, aproximadamente de 70 años, los cuales aún no han sido identificados”, señaló la Uniformada, en un informe preliminar.
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