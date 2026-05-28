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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Quemado en su totalidad: incendio consume un negocio en Loíza

Como medida preventiva, la PR-187 se encuentra cerrada al tránsito en esa zona

28 de mayo de 2026 - 7:18 AM

Updated At

Actualizado el 28 de mayo de 2026 - 7:48 AM

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No se reportaron heridos a causa del fuego. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un incendio consumió en la madrugada de este jueves un negocio familiar ubicado en la PR-187, kilómetro 6, en Loíza.

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La portavoz de Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que el siniestro fue reportado a eso de las 5:47 a.m. en el establecimiento “La Palmita de Junior”.

“Se quemó completamente. No hubo heridos. El incendio se encuentra en estos momentos controlado y en etapa de enfriamiento. Ahora, procede la investigación para determinar la causa”, informó Rosario vía telefónica.

No fue necesario desalojar a residentes de viviendas cercanas, señaló la portavoz.

Por su parte, la Policía indicó que, como medida preventiva, la PR-187 se encuentra cerrada al tránsito en esa zona, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas.

Al momento, las autoridades no han informado a cuánto ascienden las pérdidas.

En la escena laboran bomberos de Loíza, Carolina, la División de Operaciones Especiales (DOE) y la estación de Barrio Obrero, que movilizó un camión cisterna.

A los trabajos también se unieron bomberos municipales de Carolina.

En entrevista con Noticentro (WAPA TV), la propietaria del chinchorro familiar, Miladys Vargas, indicó que habría salido de su hogar a eso de las 4:00 a.m. cuando recibió una llamada sobre el incendio que destruyó su negocio, que llevaba dos décadas operando.

“Yo resido ahí en la casa de arriba y mis hijos abajo. Están bien gracias a Dios. Mi yerna que está embarazada logró salir a tiempo”, indicó.

La familia vive a pocos pasos del establecimiento, que ubica cerca de la playa Los Aviones.

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Breaking NewsBomberos de Puerto RicoPolicía de Puerto RicoIncendiosLoíza
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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