Quemado en su totalidad: incendio consume un negocio en Loíza

Un incendio consumió en la madrugada de este jueves un negocio familiar ubicado en la PR-187, kilómetro 6, en Loíza.

La portavoz de Negociado del Cuerpo de Bomberos, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que el siniestro fue reportado a eso de las 5:47 a.m. en el establecimiento “La Palmita de Junior”.

“Se quemó completamente. No hubo heridos. El incendio se encuentra en estos momentos controlado y en etapa de enfriamiento. Ahora, procede la investigación para determinar la causa”, informó Rosario vía telefónica.

No fue necesario desalojar a residentes de viviendas cercanas, señaló la portavoz.

Por su parte, la Policía indicó que, como medida preventiva, la PR-187 se encuentra cerrada al tránsito en esa zona, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas.

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Al momento, las autoridades no han informado a cuánto ascienden las pérdidas.

En la escena laboran bomberos de Loíza, Carolina, la División de Operaciones Especiales (DOE) y la estación de Barrio Obrero, que movilizó un camión cisterna.

A los trabajos también se unieron bomberos municipales de Carolina.

En entrevista con Noticentro (WAPA TV), la propietaria del chinchorro familiar, Miladys Vargas, indicó que habría salido de su hogar a eso de las 4:00 a.m. cuando recibió una llamada sobre el incendio que destruyó su negocio, que llevaba dos décadas operando.

“Yo resido ahí en la casa de arriba y mis hijos abajo. Están bien gracias a Dios. Mi yerna que está embarazada logró salir a tiempo”, indicó.