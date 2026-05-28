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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuerzan cerradura de vehículo y hurtan $2,500 en Caimito

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de La Hacienda, ubicado en la avenida Los Romeros

28 de mayo de 2026 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El querellante indicó, según las autoridades, que dejó estacionada en el lugar una guagua Ford F-150.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades investigan una querella por hurto reportada en la noche del miércoles, luego de que alguien forzara la cerradura de un vehículo estacionado en un negocio de Caimito y se apropiara de $2,500 en efectivo.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de La Hacienda, ubicado en la avenida Los Romeros.

El querellante indicó, según las autoridades, que dejó estacionada en el lugar una guagua Ford F-150 del año 2017 y que, al regresar, se percató de que la cerradura de una de las puertas había sido forzada.

Del interior del vehículo, el o los sospechosos se apropiaron de $2,500 en efectivo.

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Breaking NewsCaimitoRobosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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