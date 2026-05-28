Fuerzan cerradura de vehículo y hurtan $2,500 en Caimito

Las autoridades investigan una querella por hurto reportada en la noche del miércoles, luego de que alguien forzara la cerradura de un vehículo estacionado en un negocio de Caimito y se apropiara de $2,500 en efectivo.

De acuerdo con la Policía, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de La Hacienda, ubicado en la avenida Los Romeros.

El querellante indicó, según las autoridades, que dejó estacionada en el lugar una guagua Ford F-150 del año 2017 y que, al regresar, se percató de que la cerradura de una de las puertas había sido forzada.