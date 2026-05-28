¡Prepárate! Vienen más días de calor y bruma por el polvo del Sahara: aquí los detalles

1 / 15 Densa bruma arropa a Puerto Rico: así se ve la gran nube de polvo de Sahara que impacta a la isla

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo.

Xavier Araújo