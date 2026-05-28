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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Prepárate! Vienen más días de calor y bruma por el polvo del Sahara: aquí los detalles

Conoce cuándo se esperan las mayores concentraciones del particulado

28 de mayo de 2026 - 8:44 AM

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Imagen del Atlántico en la que se observa el polvo del Sahara desplazándose hacia la región del Caribe.. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El calor, la bruma y el polvo del Sahara comenzarán a sentirse con mayor intensidad en Puerto Rico durante los próximos días, en un patrón que también limitará la actividad de aguaceros sobre la isla.

El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que las concentraciones de particulado se mantendrán en niveles moderados durante el día, pero deberán aumentar de domingo a lunes.

“Todavía serán cantidades moderadas, pero en los próximos días, especialmente de domingo hacia lunes, debe aumentar a concentraciones más altas”, explicó Ramos.

Te puede interesar: ¿Cómo el polvo del Sahara puede afectar tu salud y qué medidas debes tomar ante su llegada?

Durante la mañana de este jueves, la actividad de lluvia se mantenía limitada sobre sectores del este y el interior, sin acumulaciones significativas. Según el meteorólogo, la lluvia que se registre durante los próximos días deberá ser mayormente pasajera.

Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. La nube se extendió unos 3,200 kilómetros (unas 2,000 millas) desde Jamaica hasta mucho más allá de Barbados en el este del Caribe. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo.El aire seco y polvoriento conocido como la Capa de Aire del Sahara se forma sobre el desierto del Sahara en África y se mueve hacia el oeste a través del Océano Atlántico comenzando alrededor de abril hasta aproximadamente octubre. Esta foto muestra la zona de los muelles en la avenida Kennedy, en San Juan.
1 / 15 | Densa bruma arropa a Puerto Rico: así se ve la gran nube de polvo de Sahara que impacta a la isla. Una enorme nube de polvo del desierto del Sahara cubrió la mayor parte del Caribe el lunes en el mayor evento de su tipo este año mientras se dirige hacia Estados Unidos. En la foto, vista parcial desde el mirador Gavilán, en Guaynabo. - Xavier Araújo

No obstante, Ramos explicó que una vaguada localizada sobre el Atlántico podría favorecer el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas durante las tardes, principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de la isla.

Sin embargo, el aumento en la concentración de polvo del Sahara podría limitar la cobertura de esos aguaceros.

Ese patrón deberá continuar hacia el fin de semana, cuando los vientos también contribuirán a que las temperaturas se sientan más altas. Para ese período, se espera un riesgo elevado de calor en sectores de Puerto Rico.

En cuanto a las condiciones marítimas, Ramos señaló que los vientos continuarán provocando oleaje picado.

Además, permanece un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste, así como para Vieques y Culebra.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del SaharaMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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