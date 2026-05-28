¡Prepárate! Vienen más días de calor y bruma por el polvo del Sahara: aquí los detalles
Conoce cuándo se esperan las mayores concentraciones del particulado
28 de mayo de 2026 - 8:44 AM
28 de mayo de 2026 - 8:44 AM
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El calor, la bruma y el polvo del Sahara comenzarán a sentirse con mayor intensidad en Puerto Rico durante los próximos días, en un patrón que también limitará la actividad de aguaceros sobre la isla.
El meteorólogo Manuel Ramos, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que las concentraciones de particulado se mantendrán en niveles moderados durante el día, pero deberán aumentar de domingo a lunes.
“Todavía serán cantidades moderadas, pero en los próximos días, especialmente de domingo hacia lunes, debe aumentar a concentraciones más altas”, explicó Ramos.
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Durante la mañana de este jueves, la actividad de lluvia se mantenía limitada sobre sectores del este y el interior, sin acumulaciones significativas. Según el meteorólogo, la lluvia que se registre durante los próximos días deberá ser mayormente pasajera.
No obstante, Ramos explicó que una vaguada localizada sobre el Atlántico podría favorecer el desarrollo de aguaceros y posibles tronadas durante las tardes, principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de la isla.
Sin embargo, el aumento en la concentración de polvo del Sahara podría limitar la cobertura de esos aguaceros.
Ese patrón deberá continuar hacia el fin de semana, cuando los vientos también contribuirán a que las temperaturas se sientan más altas. Para ese período, se espera un riesgo elevado de calor en sectores de Puerto Rico.
En cuanto a las condiciones marítimas, Ramos señaló que los vientos continuarán provocando oleaje picado.
Además, permanece un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte, este y sureste, así como para Vieques y Culebra.
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