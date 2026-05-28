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Multa de $232 millones a Temu: conoce por qué la Unión Europea sancionó a la empresa china

El minorista calificó la sanción como “desproporcionada”

28 de mayo de 2026 - 9:07 AM

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Temu es popular porque ofrece productos baratos —desde ropa hasta artículos para el hogar— enviados por vendedores en China. (Richard Drew)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Temu recibió el jueves una multa de $232 millones (200 millones de euros) después de que una investigación de los reguladores de la Unión Europea determinó que el minorista online chino no hizo suficiente para proteger a los consumidores de productos ilegales como juguetes tóxicos o peligrosos y aparatos electrónicos poco seguros.

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La sanción del bloque de 27 países se produce tras las conclusiones preliminares del año pasado, según las cuales Temu exponía a los clientes a un alto riesgo derivado de productos a la venta en su plataforma —como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos— que no cumplían las normas de seguridad del consumidor de la UE.

La Comisión Europea impuso la sanción en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un amplio conjunto de normas que exige a las plataformas en línea hacer más para mantener a los usuarios de internet a salvo de contenido nocivo o de mercancías sospechosas, bajo la amenaza de cuantiosas multas.

Temu dijo que no estaba de acuerdo con la decisión y calificó la sanción de “desproporcionada”.

La decisión está relacionada con la primera evaluación a Temu realizada por la Comisión en virtud de la DSA en 2024 “y no refleja el estado actual de nuestros sistemas”, afirmó la empresa.

“Temu colaboró de manera constructiva con la Comisión durante todo el proceso y desde entonces ha tomado medidas adicionales para reforzar la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección de los usuarios”, explicó la firma en un comunicado.

Temu es popular porque ofrece productos baratos —desde ropa hasta artículos para el hogar— enviados por vendedores en China. La plataforma tiene 92 millones de usuarios en la Unión Europea y es propiedad de PDD Holdings Inc., que también es dueña de la popular web china de comercio electrónico Pinduoduo.

La Comisión indicó que Temu no logró identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos de que se vendan productos ilegales en la plataforma ni el perjuicio resultante para los consumidores europeos.

Los investigadores llevaron a cabo un “ejercicio de compras misteriosas” que encontró una serie de productos “no conformes”, incluidos muchos cargadores de dispositivos electrónicos que no superaron pruebas básicas de seguridad. También hallaron un porcentaje muy alto de juguetes para bebés que planteaban riesgos de seguridad, bien porque contenían sustancias químicas en niveles que excedían los límites permitidos o porque tenían piezas que se desprendían y podían suponer un riesgo de asfixia.

No realizar evaluaciones de riesgo adecuadas constituye una infracción especialmente grave de las normas digitales del bloque, agregó.

Las evaluaciones de riesgos no son “meros trámites burocráticos”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkunnen.

“La evaluación de riesgos de Temu subestima riesgos concretos, carece de especificidad, no se basa en pruebas sólidas y no es exhaustiva”, señaló en un comunicado preparado. “Deja a los reguladores, a los usuarios y al público en la ignorancia sobre la verdadera magnitud del daño potencial que plantean los productos ilegales vendidos en Temu. Ahora es el momento de que Temu cumpla la ley”.

Temu tiene hasta finales de agosto para presentar un “plan de acción” que subsane el problema. Podría recibir multas adicionales diarias, semanales o mensuales si no cumple.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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