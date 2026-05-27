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Incautan 166 kilos de cocaína durante intervención en Fajardo

Una confidencia alertó a la Policía sobre un vehículo que transportaba la droga desde Culebra

27 de mayo de 2026 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Tras una intensa persecución que se extendió entre Ceiba y Fajardo, la Policía logró ocupar un vehículo que transportaba 166 kilos de cocaína, procedente de la isla municipio de Culebra, informó en la tarde del miércoles el superintendente de la Policía, Joseph González, a través de una comunicación escrita.

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De acuerdo con la información provista, agentes adscritos a la Unidad Motorizada de Fajardo recibieron una confidencia sobre un vehículo Mitsubishi Pajero Junior ZR-II, color gris oscuro, que traficaba la droga desde la isla de Culebra hacia el puerto de Ceiba.

Al identificar el vehículo, los agentes siguieron el auto e instruyeron al conductor a detenerse, a lo cual este hizo caso omiso, aumentando la velocidad y provocando la persecución.

La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína.
La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína. (Suministrada)

Posteriormente, el vehículo fue localizado abandonado en una zona cercana al vertedero de Fajardo. Al inspeccionar el interior del automóvil, los agentes ocuparon cinco bultos color negro que contenían múltiples paquetes sellados con un total de 166 kilos de cocaína.

Sin embargo, no se logró detener al conductor del vehículo, quien se dio a la fuga. La Policía no ha identificado al presunto traficante.

La evidencia ocupada fue referida al personal de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) para el análisis correspondiente y la continuación de la investigación.

La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína.
La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína. (Suministrada)

“Cada ocupación de esta magnitud representa droga que no llegará a nuestras comunidades y recursos económicos que se les arrebatan a las organizaciones criminales, señaló González en la misiva.

“Nuestros agentes continúan trabajando de manera estratégica y coordinada junto a las agencias federales para impactar directamente las estructuras dedicadas al trasiego de sustancias controladas”, añadió.

Según el superintendente, en lo que va de año, la Policía de Puerto Rico ha incautado más de 9,500 kilos de cocaína.

La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína.
La Policía logró ocupar un vehículo que fue abandonado luego de una persecusión y que contenía cinco bultos repletos de cocaína. (Suministrada)

Los agentes Daniel Cruz y Diego Carrasquillo, adscritos a la Unidad Motorizada de Fajardo, bajo la supervisión del sargento Gamalier Velilla, estuvieron a cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoFajardoCocaínaCulebraJoseph González
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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